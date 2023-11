Les chiffres sont vertigineux. En France, près de quatre millions* de femmes sont victimes de précarité menstruelle, et 39 % des plus précaires ne disposent pas suffisamment de protections hygiéniques. A Strasbourg, cette précarité menstruelle est estimée à 11.000 de ses habitantes.

Aussi, la municipalité strasbourgeoise lance cette semaine et jusqu’au 24 novembre une grande collecte de protections hygiéniques, en partenariat avec l’association Règles élémentaires. Dans huit lieux de Strasbourg, il est désormais possible de déposer tout type de protection périodique. Deux boîtes seront également mises à disposition pendant le colloque de lutte contre les violences faites aux femmes le 14 novembre. Les produits collectés seront remis à des associations. Cette initiative qui vient « en complémentarité des dispositifs déjà mis en place par les partenaires comme le Crous, les associations », souligne la ville dans un communiqué.

Des distributeurs pour aller plus loin

Autre initiative, des distributeurs automatiques de protections hygiéniques, dix-huit au total, sont mis en place en collaboration avec l’entreprise Marguerite et compagnie. Ils sont répartis sur quinze sites différents de la ville. Situés principalement dans les toilettes, ces distributeurs ont pour objectif de « permettre aux plus précaires de se fournir en serviettes et tampons. Ces distributeurs permettront à toucher les personnes sans domicile ou accompagnées par la ville dans des lieux comme les centres médico-sociaux (de la Gare, du Neuhof), centres d’accueil et d’hébergement, toilettes publiques (place Kléber, parc de l’Etoile) », précise la municipalité strasbourgeoise.

*D’après un sondage Opinion way de février 2023 pour l’association Règles élémentaires.

Les lieux de collecte à Strasbourg : LAPE Cité de l’Ill, la médiathèque Malraux, Olympe de Gouges, le centre administratif et les mairies de quartier d’Hautepierre, de Koenigshoffen, de Cronenbourg, du Conseil des XV.