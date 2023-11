Une cigarette le matin avec mon café, une pause clope vers 16 heures avec les collègues et une autre le soir autour d’un verre… Voilà une liste non exhaustive des moments où je fume dans la journée. Une addiction que je traîne depuis plus de quinze ans mais que je vais combattre ce mois-ci en tentant le « Mois sans tabac ».

Chaque semaine, en vidéo, je vais aller à la rencontre d’un spécialiste de l’addiction pour m’accompagner dans l’arrêt de la cigarette. On commence par la tabacologue Ketty Deléris, autrice du livre J’arrête vraiment de fumer aux éditions Marabout.

Première chose à savoir pour arrêter de fumer, vous n’êtes pas seuls. En France, près de 12 millions de personnes sont « fumeurs quotidiens », c’est mon cas, et cette année, 92.000 d’entre eux se sont inscrits sur le site « Mois sans tabac », c’est encore mon cas. Deuxième chose pour réussir ce défi, comprendre comment fonctionne la dépendance à la nicotine et à la cigarette. La tabacologue Ketty Deléris décrypte les dépendances physiques, comportementales et psychologiques.

Pour avoir tous les conseils de la tabacologue, regardez la vidéo en tête de cet article. Et si vous arrêtez vous aussi la cigarette, n’hésitez pas à m’écrire en commentaire pour partager vos conseils et astuces.