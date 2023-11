Plus de 3,5 millions, c’est le nombre de personnes qui vivent avec un traitement contre le diabète en France. Parmi elles, plus de 90 % souffrent de diabète de type 2, la forme la plus fréquente de la maladie, et qui touche essentiellement l’adulte. Mais la maladie ne survient pas subitement. Elle est précédée d’une phase de dérèglement de la glycémie plus ou moins longue et silencieuse. Mais cette phase, appelée prédiabète, peut aussi être le moment pour retarder, voire éviter le basculement vers le diabète. Un état réversible, à condition d’adopter une hygiène diététique appropriée. Sans surprise, alimentation équilibrée et activité physique constituent l’ordonnance pour lutter contre le prédiabète.

Est-ce votre cas ? Vous faites du prédiabète ? A quelle occasion votre prédiabète a-t-il été détecté (bilan sanguin, surveillance pour cause de prédisposition génétique, surpoids, etc.) ? Que vous a conseillé votre médecin pour lutter contre le prédiabète et éviter son évolution en diabète de type 2 ? Comment cela se passe-t-il au quotidien, est-ce difficile ou contraignant ? Ces mesures d’hygiène de vie ont-elles permis d’enrayer votre prédiabète ? Racontez-nous ?