Scanner, diagnostic et opération, le tout en huit heures. Voilà le temps qu’il a fallu le 26 octobre dernier à une équipe des Hôpitaux universitaires de Strasbourg afin de soigner une patiente atteinte d’une petite tumeur pulmonaire. Le tout dans la même salle !

« Ce n’est plus lui qui bouge mais nous qui bougeons autour », image la professeur Anne Olland, qui a préparé et participé à cette première mondiale. Elle n’était évidemment pas seule dans ce bloc, accompagnée d’un radiologue interventionnel, anesthésiste, chirurgien, infirmières, manipulateur radio… Qui ont donc tous travaillé ensemble, avec un robot aussi, afin de réaliser cette prouesse.

Pourquoi est-ce si remarquable ? Car « ça nous avons été plus précis dans le traitement, plus rapide et plus efficace », résume-t-elle avant d’expliquer le processus habituel. « Souvent, les nodules, qui ne sont pas forcément cancéreux, sont détectés sur un scanner de dépistage du poumon. Mais ils sont très durs à ponctionner autrement qu’en les prélevant chirurgicalement. Et là encore, c’est souvent compliqué car ils ne font que quelques millimètres. »

Avec le « séquençage » réalisé fin octobre dans la capitale alsacienne, c’est plus aisé. Le patient est endormi et directement couché en position latérale, prêt à être opéré. « Puis avec le scanner réalisé en direct, le radiologue interventionnel pose un petit harpon pile à l’endroit du nodule, une sorte d’hameçon », détaille encore la spécialiste. « On peut alors intervenir dans la foulée avec une reconstruction en 3D du poumon pour nous aider. » Le chirurgien voit ainsi tous les vaisseaux, bronches et pilote les bras du robot depuis sa console. Pour une précision et une efficacité maximale.

« C’est un outil génial qui permet de donner une réponse aux personnes chez qui on trouve de petits nodules », résume Anne Olland, qui espère ainsi traiter plus vite certaines personnes. Et ainsi éviter le développement de certains cancers, comme celui du poumon ici. « Le gain de temps est crucial. »

Pour le moment, une seule opération de ce type, sur ce robot précis, est programmée chaque mois à Strasbourg.