Vous les avalez chaque fois qu’un gros rhume vous bouche le nez ? Désormais, il va falloir éviter, et c’est l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) qui le dit. Les médicaments décongestionnants contre le rhume, dont l’intérêt est contesté depuis des années à cause de leurs risques d’effets secondaires graves (AVC, infarctus…), doivent purement et simplement être mis de côté, a estimé il y a quelques jours l’agence du médicament, qui ne s’était pas encore positionnée aussi franchement. « En cas de rhume, évitez les médicaments vasoconstricteurs par voie orale », a insisté l’ANSM, énumérant les principaux traitements concernés : Actifed Rhume, Dolirhume, Humex Rhume, Nurofen Rhume et Rhinadvil Rhume.

Alors pour les symptômes les plus pénibles, comment faire ? Quelques produits naturels de nos placards peuvent soulager une gorge douloureuse et décongestionner un nez bouché.

Inhalations et nettoyage du nez

C’est incontestable : en cas de rhume, il faut attendre que ça passe. Mais quand on a le nez bouché au point d’avoir la tête comme une pastèque et d’avoir du mal à respirer la nuit, ce petit virus devient vite incommodant.

« Le premier réflexe, c’est de se nettoyer le nez, conseille Gilles Bonnefond, pharmacien d’officine et membre fondateur de l’Union des Syndicats de Pharmaciens d’Officine (USPO). On se mouche, puis on lave son nez au sérum physiologique, méthode que les parents connaissent bien pour nettoyer le nez des bébés. Les adultes y ont un peu moins recours alors que c’est très pratique en préventif et en curatif. Le mieux, ce sont les sprays à base d’eau de mer, à pulvériser deux à trois fois par jour. Cela permet de nettoyer les mucosités, de mieux respirer et d’éviter les surinfections ».

Ensuite, « on peut faire des inhalations humides avec des mélanges de plantes, poursuit le pharmacien. Mieux vaut les faire le soir, de préférence avec un inhalateur et pas avec un bol et une serviette. Mais pas avant de sortir, parce que les muqueuses nasales sont bien dilatées par la chaleur, et plus perméables aux infections », précise-t-il. Parmi les huiles essentielles de plantes et herbes conseillées, le tea tree, la menthe poivrée ou l’eucalyptus radié et le ravintsara sont les plus indiquées. Si on se lance pour la première fois dans des inhalations, il est recommandé d’opter pour des huiles essentielles bio, et de demander conseil à son médecin ou son pharmacien pour une utilisation sans risque.

Par ailleurs, L’ANSM rappelle que l’on peut se sentir mieux en dormant la tête surélevée.

Soulager une gorge douloureuse

S’il existe des remèdes de grand-mère pour à peu près tout, certains sont efficaces pour soulager les maux de gorge. Julie, qui rentre de vacances avec sa belle-famille « où tout le monde se toussait dessus », n’a pas tardé à développer les symptômes d’une rhinopharyngite ou d’une angine : nez bouché, maux de tête, et surtout, « gorge irritée, avec déglutition douloureuse et sensation d’avoir des lames de rasoir au fond de la gorge ». Si elle évite depuis de nombreuses années les médicaments anti-rhume, « avec tout ce qu’on entend », elle a cherché à soulager sa gorge douloureuse avec des méthodes naturelles.

Parmi elles, la jeune femme a opté pour « des tisanes de thym, aux propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires. Le goût n’est pas terrible, mais avec du miel, qui a aussi des vertus antimicrobiennes, ça soulage un peu le mal de gorge ». En revanche, si Julie boit plusieurs tasses par jour de ce breuvage quand elle attrape un rhume ou un virus voisin, « cela n’empêche pas que ça me tombe dans les bronches au bout de quelques jours, et après je me traîne une longue toux ».

Lasse, elle a essayé un autre remède pour empêcher la toux de prendre ses quartiers : « des gargarismes avec de l’eau salée », comme le recommande l’Assurance maladie en cas d’angine. « Trois fois par jour, je fais bouillir de l’eau ; dans une tasse je mets du sel et un peu de bicarbonate de soude, puis l’eau. Je laisse refroidir et quand c’est tiède, je fais des gargarismes et je recrache, plusieurs fois d’affilée. Ce n’est pas très agréable au goût, on sent le sel dans sa bouche, mais j’ai commencé il y a plusieurs jours, et pour l’heure, pas de toux à déclarer. Je vais continuer tant que ma gorge sera douloureuse au réveil, et si je m’en sors sans toux, j’adopterai ce réflexe à chaque fois ! ».

Autre réflexe « préventif quand les virus circulent, rappelle Gilles Bonnefond, les gestes barrières : hygiène des mains et masques en public ».