Comme un air d’apocalypse. « Mercredi soir, la tempête Ciaran aborde la Bretagne », indique dans son bulletin Météo France, qui a placé ce mardi trois départements bretons – le Finistère, le Morbihan et les Côtes-d’Armor – en vigilance orange pour l’arrivée de cette « très forte tempête automnale », laquelle va frapper le quart nord-ouest de la France. « Certaines rafales seront extrêmement violentes, on attend jusqu’à 150 à 170 km/h potentiellement sur le littoral », prévient l’agence météorologique.

Si personne n’est indifférent à de tels événements, chez certains, ils peuvent être la source d’une peur, voire d’une grande anxiété. Une crainte des intempéries qui porte un nom : l’ombrophobie. Mais peut-on vraiment avoir une telle phobie ?

Une peur phobique des éléments

L’ombrophobie, au sens pathologique, serait une peur phobique des événements météorologiques inhabituels. Pluie, grêle, orage et tempête seraient ainsi de nature à terroriser les personnes ombrophobes. Ethymologiquement, l’ombrophobie vient du grec « ombros », qui signifie « pluie accompagnée de violents orages » et de « phobos », qui veut dire peur. Un terme d’abord appliqué à la botanique, au XIXe siècle, par l’Austro-hongrois Julius Wiesner, pour classifier différents types de plantes : les ombrophobes, qui supportent très mal la pluie, et les ombrophiles, qui ont besoin de beaucoup d’eau. Il a ensuite permis de caractériser certaines personnes.

« Une peur normale, adaptée au réel »…

A l’instar de toutes les phobies, qui sont une forme de trouble anxieux pouvant déclencher des attaques de panique, les personnes qui en souffriraient pourraient ressentir un éventail de symptômes : « des sensations de vertiges, de tête vide (…) ou l’impression d’être sur le point de s’évanouir, indique l’Assurance maladie. Ainsi que des nausées et/ou des troubles digestifs, des douleurs ou une gêne thoracique, des sensations de souffle coupé, (…) d’étouffement. Mais aussi des palpitations cardiaques (…), des frissons ou des bouffées de chaleur, voire des sueurs abondantes ; des tremblements (…), des sensations de dérobement des jambes ».

Mais en pratique, « l’ombrophobie ne fait pas partie des phobies des plus répandues dans la population, rassure Stéphane Rusinek, auteur de l’ouvrage Les émotions chez (éd. Dunod). C’est un vieux mythe de se dire que les Gaulois ont peur que le ciel leur tombe sur la tête. Dans nos cabinets, ce n’est pas un motif de consultation ».

Dans la plupart des cas, « plus que d’ombrophobie pathologique, il s’agit de gens qui ont une peur normale des intempéries, insiste Stéphane Rusinek. Quand vous dîtes aux gens qu’une tempête arrive, c’est normal qu’ils aient peur. C’est une peur adaptée, qui se déclenche sur le coup, lors d’orages qui grondent très fort, d’épisodes de grêle ou de vents violents. Cette peur répond à un danger ou un risque réel, estime-t-il. Et nombreuses sont les personnes qui ont peur en entendant le tonnerre qui éclate où la grêle qui tombe ».

…Mais « pas une phobie »

« Mais ce n’est pas une phobie, qui, elle, est une peur inadaptée, et qui se déclenche même en l’absence de l’objet de sa phobie, insiste Stéphane Rusinek. Pour vraiment parler de phobie, il faudrait que ces personnes ombrophobes, quand on leur parle d’intempéries, entrent en crise de panique quand on leur dit le mot "tempête" ou "averse", de la même manière qu’une personne arachnophobe paniquerait à l’idée de descendre à la cave où il y a des risques de croiser une araignée ».

L’ombrophobie ne touche au maximum que quelques cas rares, poursuit-il. « Des gens qui entreraient en crise de panique en voyant à la télé une scène de pluie ou de grêle, ce n’est pas du tout répandu. Et si vous êtes sur la plage sous un grand soleil et que quelqu’un vous parle d’une tempête à l’autre bout du monde, vous n’allez pas vous mettre à hurler de panique ! ». A l’inverse, une personne phobique des serpents aura tendance à détourner le regard et avoir des frissons simplement à la vue d’un reptile à la télé. « Et c’est déjà beaucoup plus fréquent ».

La peur des conséquences

Cependant, lorsque de fortes intempéries sont annoncées, « beaucoup vont légitimement avoir peur pour leurs enfants, se demander s’ils sont bien à l’abri, si les vents, la grêle ou les orages ne vont pas endommager leur toiture et leur occasionner des frais et des désagréments », dit Stéphane Rusinek. Ce n’est pas de la phobie, mais « une anxiété réelle de projection. Ce qui, encore une fois, est assez normal si on se trouve dans les zones concernées ».

Cette peur des conséquences pourrait toutefois avoir un aspect phobique « quand elle a été acquise par des éléments traumatiques, ajoute Stéphane Rusinek. Par exemple pour les personnes vivant dans des zones touchées plusieurs fois par de violentes intempéries ». A l’instar de celles qui ont touché les vallées de la Vésubie et de la Roya.