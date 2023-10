« Un mail interne (…), sorti de son contexte », a réagi samedi Didier Jaffre, le directeur de l’ARS Occitanie, auprès du quotidien Midi Libre. Mercredi, Le Canard enchaîné avait publié des extraits d’un de ses courriels évoquant une eau polluée par les « polluants éternels » et les pesticides. Des produits potentiellement cancérigènes. L’eau « ne doit plus être consommée, mais seulement utilisée pour tout le reste » évoquait notamment le contenu de ce mail publié par le journal satirique.

« Il s’agissait d’un mail interne, n’ayant aucune valeur d’information, qui reprenait une prise de notes personnelle et succincte », un mail « sorti de son contexte », a assuré Didier Jaffre au journal régional : « C’est d’autant plus regrettable que je suis le garant, avec mes équipes, du contrôle de la qualité de l’eau. » Contacté vendredi par 20 Minutes, l’ARS Occitanie avait expliqué « ne pas avoir de commentaire à apporter à ce stade ».

Toute « cette affaire n’a pas lieu d’être et n’aurait pas dû avoir lieu »

L’hebdomadaire rappelait que le renforcement des contrôles de ces substances dans l’eau sera rendu obligatoire en 2026. Selon Le canard enchaîné$ Didier Jaffre aurait recommandé de ne plus faire ces contrôles : « Le conseil donné (…) est de ne pas les faire ». « C’est une mauvaise interprétation de mes propos. Non seulement on va continuer à les chercher, mais surtout on renforce notre politique de contrôle », a affirmé le directeur régional, samedi. Toute « cette affaire n’a pas lieu d’être et n’aurait pas dû avoir lieu »,

Suite à l’article du Canard Enchaîné, un député du Rassemblement national du Gard, Yoann Gillet, a saisi la justice pour qu’elle « fasse la lumière » sur la présence éventuelle de « polluants éternels » dans l’eau du robinet. Mais « il est trop tôt » pour s’avancer sur la suite de cette procédure, a précisé vendredi le procureur de la République de Montpellier, Fabrice Bélargent.