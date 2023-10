Elle avait donné des sueurs froides au gouvernement l’hiver dernier. L’épidémie de bronchiolite est de retour et gagne trois nouvelles régions, ont annoncé mercredi les autorités sanitaires. La semaine dernière (du 9 au 15 octobre), l’activité en médecine de ville et en milieu hospitalier a « continué d’augmenter pour la bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans », a observé l’agence Santé publique France (SpF) dans un bilan hebdomadaire.

En métropole, les régions Bretagne et Pays-de-la-Loire sont passées en phase épidémique, ce qui porte à trois les régions en épidémie, avec l’Ile-de-France, touchée une semaine plus tôt. Cinq autres régions sont en phase pré-épidémique. Dans les départements et régions d’outre-mer, la Guyane est passée en phase épidémique, portant à trois les régions en phase épidémique, a détaillé SpF.

Adopter les gestes barrière

« Dans ce contexte, il est nécessaire d’être particulièrement vigilant et d’appliquer les mesures barrières notamment en présence d’enfants de moins de 2 ans », rappelle l’agence. La bronchiolite, causée principalement par le virus respiratoire syncytial (VRS), provoque des difficultés respiratoires aux bébés. Généralement sans gravité, elle peut parfois déboucher sur des passages aux urgences et des hospitalisations.

La saison dernière, l’épidémie avait été d’une ampleur sans précédent depuis plus de dix ans, conduisant des dizaines de milliers de bébés dans des hôpitaux en crise persistante et déjà aux prises avec le Covid et la grippe.

Vaste campagne d’immunisation

Du 9 au 15 octobre, 1.950 enfants de moins de deux ans sont passés aux urgences pour bronchiolite, et 597 ont été hospitalisés (+15 % sur une semaine). Mais, « au niveau hospitalier, les augmentations observées restaient inférieures à celles des deux saisons antérieures », a relevé SpF.

L’un des grands enjeux de la saison est de savoir si le lancement d’une vaste campagne d’immunisation des bébés, via le traitement préventif Beyfortus du laboratoire Sanofi, aura été efficace pour réduire les hospitalisations. Victime de son succès, ce traitement a désormais été réservé aux maternités dans l’attente de nouveaux stocks.