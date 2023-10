Ah… L’époque où l’on devait accepter de se faire enfoncer un coton-tige dans le nez avant de prier, les yeux rivés sur le petit réceptacle blanc, qu’aucune deuxième barre n’apparaisse pour pouvoir partir loin… Si cette pratique ne manque à personne, est-elle pour autant complètement révolue ?

A la veille des vacances de la Toussaint, 20 Minutes fait le point sur les mesures sanitaires liées au Covid-19 encore en vigueur dans plusieurs destinations européennes.

Espagne

Pour les vacanciers qui souhaitent profiter des plages espagnoles ou d’une virée à Barcelone, bonne nouvelle : il n’existe plus aucune restriction pour voyager dans le pays. Il n’est pas plus nécessaire de remplir de formulaire de contrôle sanitaire, ni de présenter le résultat d’un test. Sur place, pas besoin de porter le masque. Depuis le 4 juillet, ce n’est même plus obligatoire dans les établissements de santé et les pharmacies.

Si vous avez le malheur d’attraper le Covid-19 sur place, pas de panique non plus. Le pays a mis fin à l’isolement des cas positifs et aux tests systématiques en cas de symptômes. Toutefois, les autorités recommandent de prévenir les personnes avec qui vous avez été en contact, de porter le masque, de diminuer vos interactions sociales et d’éviter les espaces bondés et les grands événements pendant dix jours. Les personnes vulnérables (âgées, atteintes de maladies chroniques ou immunodéprimées) devront, elles, s’isoler en cas de test positif.

Portugal

Les touristes ayant choisi le Portugal comme destination de la Toussaint seront encore plus tranquilles. Depuis un décret gouvernemental du 17 avril 2023, le port du masque n’est plus obligatoire dans le pays. Plus globalement, il n’existe plus aucune mesure sanitaire liée au Covid-19, y compris dans les établissements de santé. Le port du masque n’est ainsi plus obligatoire, même dans les établissements de santé et les pharmacies. Même (absence de) règles pour se rendre sur les îles de Madère et des Açores. Les voyageurs pourront s’y rendre et profiter de leurs vacances sur place sans aucune restriction.

Grèce

En Grèce non plus, aucun pass sanitaire ou test négatif n’est requis. Sur place, plus besoin de se couvrir le visage dans les transports publics, les taxis ou les pharmacies. Les autorités rappellent tout de même qu’il est fortement recommandé dans les moyens de transport. Il est par contre obligatoire dans les hôpitaux et les centres de soin.

Les voyageurs qui présentent des symptômes graves du coronavirus doivent s’isoler pendant au moins cinq jours. Les autorités grecques recommandent l’auto-isolement pour les voyageurs qui présentent des symptômes légers ou nuls. Ils doivent également porter des masques FFP2 ou KN95 dans les transports en commun.

Italie

Les voyageurs se rendant en Italie n’ont plus besoin d’effectuer de test, même s’ils n’ont pas été vaccinés. Une fois sur place, par contre, la circulation du virus restant active, il faudra respecter certaines mesures sanitaires. Le masque est obligatoire dans les établissements de santé pour toute personne de plus de 6 ans. Il n’est par contre plus indispensable dans les transports en commun, mais reste fortement recommandé.

L’Italie ayant été le premier pays européen touché par l’épidémie de coronavirus début 2020, les restrictions sanitaires ont été parmi les plus strictes d’Europe. Aujourd’hui encore, si une personne contracte le Covid-19 sur le sol italien, elle est tenue de s’isoler pendant cinq jours, même si elle est asymptomatique. Elle pourra sortir avant le cinquième jour si elle présente un test antigénique négatif effectué dans un établissement de santé ou une pharmacie. Une fois l’isolement fini, elle devra toujours porter un masque FFP2 dans l’espace public jusqu’au dixième jour de contamination.

Royaume-Uni

Chez nos voisins britanniques, pas besoin de présenter de preuve de vaccination, ni de test négatif. Le masque n’est plus obligatoire et, contrairement aux autorités italiennes, celles du Royaume-Uni n’imposent pas d’isolement en cas de contamination. Il est toutefois recommandé de rester confiné en cas de test positif.