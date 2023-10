L’aide médicale d’Etat, en sursis, mise face à ses insuffisances. Plus de huit personnes sur dix éligibles à ce dispositif de soins réservé aux sans-papiers n’y ont pas recours, selon un rapport de l’ONG Médecins du monde. Sur le terrain, « parmi les personnes éligibles à l’aide médicale d’État, près de 87 % n’ont pas de droits ouverts en France, preuve s’il en est de la complexité de son obtention », écrit l’ONG dans son rapport annuel consacré à ce dispositif, qui compte 400.000 bénéficiaires, pour un coût d’environ 1,2 milliard d’euros.

Pour arriver à ce constat de non-recours massif, Médecins du monde s’est appuyé sur l’échantillon de 17.093 personnes accueillies en 2022 dans ses 14 centres de soins et d’orientation, fréquentés à 98 % par des immigrés. La « réalité est loin des discours hystériques et manipulateurs autour de ce dispositif de santé publique », estime le Dr Jean-François Corty, vice-président de l’ONG, en référence aux propos de la droite et de l’extrême droite qui réclament chaque année une restriction drastique du dispositif.

A droite, la tentation de supprimer le dispositif

« 50 % des personnes accusent un retard de recours aux soins » et « 80 % ont des vraies maladies qui nécessitent une prise en charge rapide, explique-t-il. Le dispositif AME n’est pas abusif, il répond à des standards de prévention nécessaires et utiles. » Le « non-recours » décrit par l’ONG est surtout le fait de la « méconnaissance du dispositif » de la part d’étrangers « qu’on accuse pourtant de vouloir en profiter », commente pour sa part Nadège Drouot, coordinatrice pour la région Lorraine.

« D’un point de vue sanitaire, dire qu’il faut supprimer l’AME au profit d’un dispositif d’urgence, ça n’a pas de sens », reprend le Dr Corty. C’est pourtant la position du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin. La proposition ne figurait pas dans la version initiale du projet de loi gouvernemental mais elle a été ajoutée par amendement par la commission des lois du Sénat, contrôlé par la droite. Mais elle satisfait le ministre, qui s’y est dit favorable « à titre personnel » et y voit une concession pour rallier les LR derrière son texte.

« En plus, ce que proposent les LR et centristes est quand même tout à fait acceptable : vaccination gratuite, femmes enceintes soignées, pathologies urgentes soignées », a-t-il assumé mardi, selon son entourage. Le sujet provoque toutefois « un vrai désaccord » jusqu’au sein du gouvernement. Olivier Véran, neurologue de profession et ancien ministre de la Santé, répète ainsi que l’AME « ne constitue pas un appel d’air ». La Première ministre Élisabeth Borne, encore récemment sur cette ligne, juge désormais « légitime de réinterroger » le dispositif. Elle a diligenté une mission en ce sens, confiée à deux personnalités politiques, Patrick Stéfanini, marqué à droite, et Claude Evin, marqué à gauche. Ils devront rendre un prérapport le 2 novembre, soit quatre jours avant l’ouverture du débat parlementaire.