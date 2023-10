Les médecins libéraux avaient prévenu que le mouvement était reconductible. L’intersyndicale a donc mis sa menace à exécution lundi soir : la grève va se poursuivre ce mardi dans l’attente d’une nouvelle réunion dans la soirée.

Ce mouvement de grève reconductible a été lancé vendredi dernier, pour réclamer la réouverture « urgente » de nouvelles négociations tarifaires avec l’Assurance maladie, et la modification de la proposition de loi Valletoux sur l’accès aux soins, qui sera examinée fin octobre au Sénat.

Un mouvement suspendu à une lettre

L’intersyndicale veut prendre connaissance de la lettre de cadrage du gouvernement pour les futures négociations, qui doit être rendue publique ce mardi. Elle « se prononcera » sur la poursuite ou l’arrêt du mouvement « en fonction de la lettre », a ainsi indiqué le docteur Philippe Cuq, président du Bloc (syndicat des chirurgiens) et porte-parole de l’intersyndicale. Celle-ci réunit la totalité des syndicats représentatifs (Avenir Spé-Le Bloc, CSMF, MG France, FMF, SML, et UFML-S), des syndicats de jeunes et futurs médecins, et le collectif Médecins pour demain.

Selon des informations données lundi par le cabinet du ministre de la Santé Aurélien Rousseau, la lettre traduira le fait que le ministre a entendu les « attentes très fortes » des médecins en matière de revalorisation des tarifs de consultation. Mais le ministre attend aussi des médecins qu’ils puissent « aider et accompagner les pouvoirs publics » vers une meilleure maîtrise des dépenses de santé.

Les quatre pistes de négociations du ministre

Dans la lettre, le ministre propose quatre pistes pour les négociations : « l’attractivité de la médecine libérale » (rémunération, qualité de vie au travail et réduction des charges administratives, fin de carrière…), « la pertinence et la qualité des soins » (suivi et maîtrise des prescriptions de produits de santé et des arrêts de travail), « la place du médecin traitant et du spécialiste » face aux enjeux du vieillissement de la population et de la prévalence des maladies chroniques, et enfin « les autres modes de rémunération » que la consultation.

Le gouvernement souhaite que les négociations entre les syndicats représentatifs et l’Assurance maladie commencent « le plus rapidement possible », et espère une première réunion dès fin octobre, a indiqué le cabinet d’Aurélien Rousseau.