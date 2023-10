Il va falloir reprendre l’habitude. Au centre hospitalier du Mans (Sarthe), le port du masque est de nouveau obligatoire depuis cette semaine dans l’enceinte des bâtiments pour les patients, mais aussi pour les accompagnants et les visiteurs, indique l’établissement. Une décision motivée par la recrudescence de cas de Covid et la hausse de diverses épidémies d’infections respiratoires aiguës. Et qui est loin d’être isolée. Ce jeudi, le centre hospitalier de Vendôme (Loir-et-Cher), par exemple, annonce la même mesure, qui s’appliquera « jusqu’au 31 mars 2024 pour le personnel et les visiteurs ».

Face à l’augmentation des cas, d’autres hôpitaux ont récemment fait ce choix, comme le groupe hospitalier Mont-Saint-Michel (Manche) qui « constate une forme majoritairement peu grave de la maladie » mais qui tient à remettre en vigueur les gestes barrières (masque, hygiène des mains, distanciation physique). Depuis fin septembre, la mesure est aussi d’actualité à La Rochelle « afin de protéger les patients comme les professionnels » du centre hospitalier, où les hospitalisations augmentent. Fin août, c’est à Mont-de-Marsan où le port du masque était de nouveau demandé « dans toutes les zones de soins (services de soins, consultations y compris les salles d’attente) » de l’hôpital.

« Des clusters dans plusieurs services »

Il y a trois semaines, l’AP-HP signalait sur son site Internet que « des clusters, incluant patients et professionnels, sont apparus dans plusieurs services, en particulier en gériatrie ». Elle recommandait à tous de porter un masque « en permanence dans les services qui accueillent des patients à risque de forme grave de Covid-19 et dans tout service dans lequel un cluster est actif ». Il est aussi indiqué pour toute personne « qui a des signes d’infection respiratoire ».

Alors que le virus fait son retour ces dernières semaines, la campagne de vaccination Covid, ciblée sur les personnes à risque, a été avancée à début octobre. Avant le début, dans quelques jours, de celle contre la grippe.