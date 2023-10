A 8.000 kilomètres de la métropole, un département français vit une grave crise sanitaire. L’archipel de Mayotte est en effet touché depuis mai par une importante pénurie d’eau potable en raison de la sécheresse, une situation aggravée par un taux de pauvreté élevé et la résurgence d’une sévère épidémie de gastro-entérite. Les restrictions d’accès à l’eau potable vont, en plus, être durcies. Dans ce contexte, l’association humanitaire Solidarités International va distribuer ces prochaines heures 230 purificateurs d’eau dans des villages mahorais les plus en difficulté.

Compacts et légers (2 kilos), ces purificateurs « innovants » ont été conçus par la start-up nantaise Fonto de Vivo. Ils traitent instantanément l’eau pompée dans des rivières ou des puits, éliminant les bactéries et les virus grâce à un système d’ultrafiltration membranaire et de rétrolavage intégré. Sa capacité est de 3 litres d’eau par minute, de quoi « subvenir aux besoins quotidiens en eau potable pour la boisson, l’hygiène et l’alimentation d’une famille de cinq personnes ».

Craignant une « épidémie de maladies hydriques » à Mayotte, Solidarités International avait déjà acheminé 80 pompes de l’entreprise au printemps dernier. Fonto de Vivo, qui a déjà envoyé plus de 15.000 purificateurs aux quatre coins du monde via des ONG, connaît aussi depuis un an un étonnant succès auprès de particuliers de France métropolitaine inquiets par des coupures liées à la sécheresse.