La santé mentale des jeunes Français continue de se dégrader depuis la pandémie de Covid. Selon une étude publiée ce lundi par Santé publique France, les recours aux soins d’urgence pour troubles de l’humeur, idées et gestes suicidaires ont « fortement augmenté en 2021 puis 2022, pour rester depuis à un niveau élevé ». Cette hausse se serait même « poursuivie de façon marquée en 2023 » pour les 18-24 ans.

📅 Journée mondiale de la #SantéMentale

🔎 La santé mentale des #jeunes est toujours dégradée en 2023, une tendance constante depuis septembre 2020

➡️ Une dégradation qui concerne plus particulièrement les adolescents (11-17 ans) et les jeunes adultes (18-24 ans) — SantépubliqueFrance (@SantePubliqueFr) October 10, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



De nombreux freins chez les jeunes

Publié la veille de la journée mondiale de la santé mentale, qui se tient ce mardi, ce rapport précise qu’en septembre 2023, période de rentrée scolaire, les passages aux urgences pour gestes et idées suicidaires, troubles de l’humeur (épisodes dépressifs notamment) et troubles anxieux, ainsi que les actes médicaux SOS Médecins pour angoisse ont augmenté fortement chez les 11-17 ans. Ainsi, les passages pour idées suicidaires chez les 11-17 ans affichaient cette année des niveaux supérieurs aux années précédentes.

Entre mai et septembre 2022, plus de sept personnes sur dix (74 %) déclaraient prendre soin de leur santé mentale selon les résultats des enquêtes Coviprev. Or il ressort de l’étude que les jeunes de 18-24 ans se préoccupent moins de leur santé mentale ou de leur bien-être que leurs aînés (64 %). Freinés par le prix de la consultation, la peur de se confier, d’être jugés ou encore la crainte de ce qu’ils pourraient découvrir, les jeunes sont moins enclins à se rendre chez le « psy », révèle l’agence sanitaire.

Libérer la parole

« Les données recueillies depuis 2020 témoignent d’une dégradation de la santé mentale chez les adolescents et jeunes adultes et d’une perception encore taboue de ces problématiques », a indiqué Caroline Semaille, directrice générale de l’agence sanitaire. Tout en mettant en place des « actions ciblées pour libérer la parole autour du mal-être », Santé public France souhaite plus que jamais « sensibiliser les jeunes sur les activités et les comportements bénéfiques à leur santé mentale ».

Jusqu’à la fin de l’année, cinq vidéos « Le Fil Good » seront diffusées sur les réseaux sociaux pour décrypter et détailler les comportements favorables à la santé mentale : pratiquer de l’exercice, dormir suffisamment, faire des loisirs… Là encore, l’accent sera mis sur la libération de la parole, prépondérante dans la lutte contre toutes les formes de mal-être.