Un courrier envoyé à près de 4.700 patients de quatre établissements hospitaliers des Hautes-Pyrénées, soignés entre 2006 et aujourd’hui. La raison ? Ils sont invités à se faire dépister pour les hépatites B et C ainsi que le VIH. Un défaut de stérilisation des portes instruments rotatifs servant aux soins dentaires serait à l’origine de ce courrier envoyé depuis octobre par le centre hospitalier de centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre. Le processus de stérilisation n’aurait pas été mené à terme.

« Un risque extrêmement faible »

« Lors de votre venue, un matériel spécifique utilisé lors de vos soins a fait l’objet d’un défaut de stérilisation, Ce défaut entraîne un risque extrêmement faible de transmission de la maladie infectieuse. C’est pourquoi, nous tenons à vous informer, dans le cadre de nos obligations d’information et de suivi des patients, et nous vous invitons à prendre rendez-vous avec votre médecin traitant muni de ce courrier, lequel pourra vous prescrire les tests de dépistage adapté », peut-on lire dans le courrier signé d’Anne Ribeiro, la directrice par intérim rapporté par France 3 région.

Il s’agirait par ailleurs d’une problématique nationale. Des épisodes similaires se sont produits à Rouen en février 2022, et aux Hospices civils de Lyon en mai. Pour l’instant, aucun cas n’est avéré.