L’Etat peut-il être considéré responsable de la mort de certaines victimes du Covid-19, notamment au début de la pandémie lorsque les masques chirurgicaux étaient quasiment introuvables ? La question est vertigineuse lorsqu’on se rappelle qu’en mars et avril 2020, lors du premier confinement, on a rapporté jusqu’à 600 décès quotidiens. Ce vendredi, pourtant, la cour administrative d’appel de Paris a entrouvert cette porte : l’Etat a été condamné à indemniser les proches de deux patients décédés à la suite d’une contamination au coronavirus. Les magistrats ont, en revanche, débouté une autre famille.

Si l’Etat a désormais deux mois pour se pourvoir en cassation, cette décision interroge : pourquoi certaines personnes ont été indemnisées et d’autres pas ? Comment expliquer que dans un cas les dommages et intérêts accordés aient été fixés à 1.000 euros maximum et dans l’autre à 14.000 euros ? Ces décisions pourraient-elles créer un précédent ? 20 Minutes fait le point.

Un lien de causalité nécessaire

Dans chacune des trois décisions, la responsabilité de l’Etat a été reconnue concernant le niveau insuffisant de stock de masques. La Cour administrative d’appel de Paris estime que « l’Etat a commis une faute en ne maintenant pas à un niveau suffisant un stock de masques permettant de lutter contre une pandémie liée à un agent respiratoire hautement pathogène. » Oui mais voilà : pour que cette faute conduise à une condamnation - et donc à une indemnisation - il est nécessaire de prouver un lien de causalité entre le manque de masques et la contraction du coronavirus.

Et c’est bien là toute la difficulté de dossiers de ce type. Et ce, d’autant que la cour d’appel estime que le préjudice lié au manque de masques n’est pas le décès (qui aurait pu survenir même avec un masque) mais la « perte de chance de ne pas être contaminé ». En clair : il faut évaluer cette perte de chance.

Des personnes « particulièrement exposées au virus »

Dans un des dossiers, par exemple, la victime était un homme âgé, vivant seul à son domicile. Les juges ont estimé que ses conditions d’existence « ne l’exposaient pas particulièrement à un risque de contamination par le virus ». Certes, il n’a pas pu bénéficier de masque, mais sa fille, qui a porté plainte, mais il n’avait pas plus de risque que quiconque de contracter le virus. « La requérante ne peut se prévaloir d’une perte de chance, pour son père, d’éviter la contamination par le virus de la Covid-19. »

A l’inverse, les enfants et la petite-fille d’une dame de 92 ans décédée à la suite d’une contamination au coronavirus devraient être indemnisés, à hauteur de 1.000 euros pour chacun de ses enfants et de 500 euros pour sa petite-fille. Conduite aux urgences le 6 mars 2020 à la suite d’une fracture du poignet, la femme de 92 ans avait été prise en charge dans trois établissements de soins successifs avant d’être testée positive au Covid-19 le 23 mars et de décéder le 27 mars.

Les juges ont considéré que « dans ces circonstances, l’intéressée a été particulièrement exposée au virus dans des conditions ne permettant pas le maintien de distances physiques, à une période où le personnel soignant, s’il avait disposé d’un nombre suffisant de masques, aurait été amené à en porter. » Et l’arrêt d’insister : « Elle a ainsi été privée d’une chance d’échapper à la contamination. » La Cour administrative d’appel de Paris a estimé l’ampleur de cette perte de chance à 25 %.

Le cas des professionnels de santé

Le troisième cas est sûrement celui qui fera le plus parler car il concerne un professionnel de santé, catégorie particulièrement exposée. S’il n’y a pas de pourvoi en cassation, la femme de ce médecin généraliste de 61 ans sera indemnisée à hauteur de 14.000 euros par l’Etat, ses trois enfants recevront 7.000 euros chacun.

Ce médecin libéral avait ressenti le 22 mars 2020 les premiers symptômes du Covid-19, avant d’être hospitalisé le 28 mars et de décéder le 23 avril. Les juges ont estimé que cet homme qui exerçait à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, avait « reçu de très nombreux patients, dont certains porteurs du virus de la Covid-19, durant le mois de mars 2020 » mais il n’avait « pu se procurer des masques pour se protéger. » Les investigations avaient notamment fait état du témoignage d’une de ses patientes, par ailleurs infirmière, qui lui en a apporté quelques-uns le 18 mars. « Date à laquelle il avait très vraisemblablement déjà été contaminé », précise l’arrêt. Sa perte de chance a été évaluée à 70 %.

La jurisprudence fixée après le pourvoi en cassation

Désormais, ces décisions sont suspendues à un éventuel pourvoi en cassation. La Cour administrative d’appel de Paris a précisé à 20 Minutes que « ces arrêts créent un précédent » mais que « la jurisprudence sera fixée par la décision que le Conseil d’Etat rendra sur le pourvoi, si pourvoi il y a. » On en saura donc plus d’ici au début du mois de décembre.