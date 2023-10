« J’ai toujours voulu continuer à faire du sport même quand j’étais en chimiothérapie. Ça m’a beaucoup aidée à tenir le coup et j’ai la conviction que ça a aidé à ma guérison ». Stéphanie Gervais souffre d’un cancer du sein Her2 métastatique. Particulièrement agressive et pour l’heure incurable, cette pathologie se révèle très douloureuse pour les femmes qui en souffrent. « Je souffre de métastases dans les cervicales et le dos. C’est particulièrement douloureux et parfois ça t’enlève l’envie de sortir de ton canapé. Quand tu as été malade toute la nuit, c’est dur de se motiver pour s’habiller, se laver, sortir ».

Pour retrouver l’envie de vivre, Stéphanie a choisi d’intégrer l’association Sinoo, dont elle a repris la présidence. Chaque semaine, la structure basée à Saint-Malo invite ses adhérentes à aller marcher sous le regard d’un encadrant formé. « Lorsqu’elles sont malades, beaucoup de femmes doivent quitter leur milieu professionnel. Elles ne voient plus grand monde. Notre association est là pour recréer du lien et leur montrer que faire du sport leur fait du bien », explique Stéphanie Gervais. A l’occasion d’Octobre Rose, son association organise ce dimanche deux marches et courses à pied à Saint-Malo, au lendemain de la Colombia, grande marche organisée ce samedi à Rennes.

D’après une étude de l’Anses menée en 2016, une pratique régulière de l’activité physique réduirait de 10 à 27 % le risque de cancer du sein. Pratique lors du traitement, le sport adapté permettrait de réduire le risque de décès de 40 %. Mais encore faut-il pouvoir pratiquer dans de bonnes conditions. Parfois contraintes à une ablation d’un sein, les femmes subissent alors les désagréments d’un déséquilibre sur le plan physique comme sur le plan esthétique. Pour répondre à leur attente, la marque rennaise de sous-vêtements de sport Maratona a développé une prothèse spécifique aux femmes ayant subi une mastectomie. « Il existe déjà des prothèses mais plutôt en mousse ou en silicone qui ne sont pas très adaptées au sport et parfois très chères », explique Simon Besnard, cofondateur de Maratona. La marque a déjà conquis plusieurs membres de l’association Sinoo, qui ont adopté les brassières de la marque, notamment réputées pour mieux absorber les chambres implantables que certaines malades cachent sous leur peau pour recevoir leurs traitements thérapeutiques.

C’est sa femme Sophie Kempner, qui a longtemps exercé dans le textile, qui a conçu ce « move boob » adapté aux mouvements d’un corps meurtri par la maladie. « Sa maman est décédée d’un cancer du sein donc on y a été confrontés. Elle avait envie de trouver un moyen d’aider ». Avec l’aide de plusieurs malades, elle a développé une prothèse mammaire faite de petites billes capable de reproduire le mouvement d’un sein lors d’une course à pied par exemple. « Sans prothèse, c’est comme si tu courrais avec deux chaussures différentes », assure Simon Besnard.

Un produit « simple et pas trop cher »

Petit plus vanté par Maratona : les petites billes à l’intérieur du textile viennent doucement masser le corps et évitent l’inflammation des cicatrices. « On a développé un produit simple et pas trop cher qui ne craint pas la transpiration ou l’eau. Les femmes peuvent l’utiliser pour aller nager sans craindre d’abîmer une prothèse qui leur aurait coûté plus d’une centaine d’euros », assure Simon Besnard. « Les filles ne parlent pas trop de ces questions parce que ça touche à l’intime. Souvent, elles gardent pour elles. C’est important de les mettre en avant pour que l’on sache que ça existe », assure Stéphanie Gervais. Vendu 25 euros, le « move boob » est proposé sur le site de la marque Maratona et dans plusieurs magasins Décathlon de Bretagne, où les produits sont fabriqués.