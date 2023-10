Elles semblent être partout. Dans les cinémas, les transports, et bien sûr les foyers, les punaises de lit font aussi la Une. La psychose, l’emballement que certains dénoncent ces derniers jours se justifie pourtant dans les faits, selon le Dr Pascal Delaunay. Ce parasitologue et entomologiste médical au CHU de Nice, spécialiste de ces nuisibles, assure que leur présence « s’étend ». Il plaide pour une « volonté politique forte » et dénonce notamment le manque de données à large échelle sur ce phénomène. Selon ce spécialiste, il est urgent d’apporter une réponse « cohérente » pour que le problème soit traité la plus globalement possible, à l’échelle des copropriétés notamment.

Le Dr Pascal Delaunay, parasitologue et entomologiste médical au CHU de Nice - P. Delaunay

Sommes-nous face à une prolifération massive des punaises de lit, selon vos observations sur le terrain ?

Le nombre de mes consultations et le nombre de signalements sont en hausse. La présence des punaises de lit s’étend, c’est une évidence. Si c’est une psychose, elle est quand même reliée à une réalité. Mais, le problème, c’est qu’on ne voit que chacun dans notre petit coin que ça augmente. Nous essayons tous d’obtenir de la part de l’État un système de recueil national pour appréhender le problème dans sa globalité.

Le ministre de la Santé lui-même ne se base pas sur des données consolidées lorsqu’il dit qu’il n’y a pas de « panique générale » à avoir ?

Non, il doit uniquement avoir des retours multiprofessions. Et c’est sans compter que plein de cas doivent passer sous les radars. Il n’y a pas de données globales, pas de chiffres nationaux. C’est pourtant ce que le groupe de travail de l’Anses [Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail] de juillet 2023 a demandé.

C’est ce manque de données qui entretient la psychose, selon vous ?

Elle se maintient parce qu’elle s’appuie sur une augmentation réelle. Mais, si on arrivait à faire des suivis, nous pourrions savoir et faire savoir que les choses peuvent s’améliorer. Tous les gros bailleurs dont les logements ont été touchés et qui s’en sont occupés ont la preuve que c’est un problème qui se résout. Ils sont aussi la preuve que, quand on prend le taureau par les cornes et d’une manière globale, ça coûte cher au début mais après ce sont d’énormes économies.

Quelles sont les conséquences pour les victimes de ces nuisibles ?

Il y a toutes les conséquences physiques, sur la santé, bien sûr. Ça gratte, il y a des troubles dermatologiques, mais aussi du manque de sommeil et de la fatigue. Beaucoup de fatigue à laquelle viennent s’ajouter les difficultés psychologiques ou mentales. Ça se passe chez vous. Dans votre logement qui est censé être votre sécurité, dans votre lit, qui est votre intimité. Certains sont totalement effondrés psychologiquement. Pour d’autres, c’est aussi au niveau des finances que c’est un vrai problème. Pour venir à bout des punaises de lit, c’est 200 à 600 euros, voire plus. Tout le monde n’a pas ces sommes-là à disposition. Du coup ça crée aussi des discordances entre habitants et même dans une même famille. C’est une source de conflits.

Que préconisez-vous ?

Je le répète : il faut qu’il y ait des données. Et que ces données n’aboutissent pas qu’à des rapports. Il faut une volonté politique forte. Il faut des actions concrètes. Déjà beaucoup de bailleurs ont agi mais il n’y a pas que des HLM en France. Il faudrait que les syndics prennent aussi cette question à bras-le-corps. Pour le moment, on n’y est pas. Ils disent que c’est un problème privé que chaque habitant a à gérer de son côté. Mais, si personne ne fait rien, au bout d’un certain temps, c’est tout l’immeuble qui est infesté. La punaise de lit, c’est clair, c’est une problématique qui grandit tout le temps si on ne s’en occupe pas. La solution, c’est que ce dossier soit orchestré et cohérent grâce aux structures de l’État, qui a quand même des fortes puissances de recueil de données et de communication.