Le Covid-19 n’a pas disparu. Si les indicateurs épidémiques, que l’on voyait s’affoler jour après jour il y a trois ans, ont été éteints, le virus circule encore. Bien sûr, pas autant qu’au plus fort de la pandémie. Mais ces dernières semaines, on a tous, ou presque, été surpris d’apprendre qu’un collègue de travail, un ami ou un proche avait contracté cette maladie. Selon le réseau Sentinelles, la semaine dernière, le taux d’incidence des cas de Covid-19 présentant des problèmes respiratoires dans les cabinets de médecine générale était estimé à 85 cas pour 100.000 habitants, soit 56.619 nouveaux cas en sept jours.

Pourtant, on semble tous l’avoir oublié, ce satané Covid-19, qui nous a fait suer pendant près de deux ans. Alors on ne se « checke » plus, on tape à nouveau la bise dans les cafés et on serre des mains sans trembler au boulot. Et ça, malheureusement, « cela contribue à la circulation du virus », déplore auprès de 20 Minutes le professeur Jacques Reynes, spécialiste des maladies infectieuses au CHU de Montpellier (Hérault). « Comme le virus est très souvent asymptomatique, les gens ne se rendent pas compte… Ils ont l’impression d’avoir un simple rhume, regrette le médecin. Et ils dispersent le virus. »

« Il fallait basculer sur un régime moins intensif. Et moins coûteux, aussi »

Si la population est passée un peu trop vite à autre chose sur le Covid-19, les pouvoirs publics, eux aussi, ne semblent plus y prêter la même attention qu’il y a quelques années. Certes, en septembre, Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé, avait appelé à la vigilance. « Le virus circule, chacun de nous peut voir des cas autour de lui. L’épidémie, elle est là », avait-il déclaré, à l’AFP, pour justifier sa décision d’avancer de quelques semaines la campagne de vaccination contre le Covid-19, afin de faire face à la reprise soudaine de la circulation du virus. Mais l’intensité de l’action publique n’est plus la même.

Mais, dans le fond, ce n’est pas anormal, assure Mircea Sofonea, épidémiologiste à l’Université de Montpellier, et spécialiste des maladies infectieuses. « Les trois premières années, l’effort a été intense, note l’épidémiologiste. Mais sur le temps long, ce n’était plus tenable. Il fallait basculer sur un régime moins intensif. Moins coûteux, aussi. » Le problème, poursuit le chercheur, c’est que « la réduction de cet effort de dépistage s’est accompagnée de biais, qui ne sont pas corrigés ». On aurait pu imaginer, souligne-t-il, que l’Etat maintienne une surveillance à travers des échantillons aléatoires de la population, par exemple. Mais rien n’a été fait. Le suivi des cas de Covid-19 est dans le flou total.

« C’est sûr, politiquement, contraindre les gens, ce n’est pas porteur »

« Il est absolument essentiel que l’ensemble des parties prenantes, et en première ligne, le milieu biomédical, continue, avec une extrême attention, d’observer la circulation de ce virus », poursuit Mircea Sofonea. Mais pour les chercheurs, c’est dur. Les travaux sur le Covid-19 manquent de moyens et de considération opérationnelle, et intéressent moins, aujourd’hui, les publications scientifiques, regrette l’épidémiologiste. Quant aux responsables politiques, « ils ne font les choses que lorsqu’ils y sont forcés, regrette, de son côté, Jacques Reynes. C’est sûr, politiquement, contraindre les gens, ce n’est pas vraiment porteur. Ils attendent que la catastrophe soit arrivée pour s’en occuper. Et puis ce serait difficile, aujourd’hui, de faire à nouveau porter un masque à tout le monde. »

Mais ces mesures anti-Covid-19, vantées à grands coups d’écrans publicitaires pendant deux ans, sont à manipuler avec des pincettes. Car se référer à tout-va au virus peut, aussi, être contre-productif. Pour Mircea Sofonea, « revenir systématiquement, à chaque nouveau variant, sur cette crainte, cette angoisse, n’est pas forcément une bonne idée. Sur le temps long, cela peut finir par user, et créer une aversion de la population. Il faut arriver à doser. Car il peut très bien y avoir une reprise épidémique forte, avec un variant très différent, et là, on aura besoin, pour éviter une pression sur un système de santé déjà bien éprouvé, de mobiliser l’ensemble de la population. » Alors « si on crie au loup trop souvent », poursuit-il, il est possible qu’elle se lasse. Ou pire, qu’elle rejette toute nouvelle mesure anti-Covid-19. Et ça, ce serait très problématique, en cas de nouvelle épidémie de grande ampleur. « Je le vois bien, quand je prends la parole dans les médias, lorsque je lis les retours sur les réseaux sociaux… Pour une frange de la population, il y a un rejet [des mesures anti-Covid-19], note-t-il. Il faut, aussi, la prendre en compte. »

« Rester solidaires envers celles et ceux qui sont plus vulnérables »

S’il refuse d’alimenter une quelconque angoisse alors que la majorité des cas de Covid-19 sont peu graves, Mircea Sofonea appelle toutefois la population à prêter une attention toute particulière aux symptômes que l’on peut manifester, à se tester régulièrement, à respecter les gestes barrières quand on est infecté… « Il ne s’agit pas de s’endormir avec la peur, assure le chercheur. Mais il faut garder à l’esprit que le Covid-19 est toujours là. Ne pas s’inquiéter pour soi ne nous dispense pas de rester solidaires envers celles et ceux qui sont plus vulnérables, et ce, malgré tous les efforts de ces derniers. »

Lundi, une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19 a débuté. Si la piqûre est conseillée, en particulier aux personnes les plus fragiles, tous ceux qui le souhaitent peuvent réclamer leur dose, gratuitement. Mais Jacques Reynes, qui invite vivement les seniors, notamment, à se faire vacciner au plus tôt, craint, malheureusement, que « la population générale ne se sente pas forcément concernée » par ce rappel.