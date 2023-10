Une dizaine de patients, attendant leur tour, allongés sur des brancards, devant l’hôpital de Perpignan (Pyrénées-Orientales). Cette vidéo des urgences du centre hospitalier de la capitale catalane complètement saturées, partagée dimanche par la CGT des sapeurs-pompiers du département sur sa page Facebook, fait le tour de la toile. « Pendant que nos élites se goinfrent à Versailles, la plèbe souffre en silence, s’indigne le syndicat, sur le réseau social. Bienvenue aux urgences du centre hospitalier de Perpignan. »

Le maire de Perpignan, Louis Aliot (RN), a déploré, dans un communiqué, mardi, une situation « qui se dégrade chaque jour un peu plus dans le plus grand silence des pouvoirs publics (…) On voit désormais des brancards qui s’entassent à l’extérieur des urgences, ce qui est inconcevable. » Il faut, dit-il, un plan « pour sauver nos hôpitaux ».

« Un pic d’activité exceptionnel », indique l’ARS d’Occitanie

L’indignation est telle, sur les réseaux sociaux, que l’Agence régionale de santé (ARS) d’Occitanie a réagi, affirmant « son soutien au service des urgences du Centre hospitalier de Perpignan et à l’ensemble de ses équipes qui effectuent un travail remarquable ».

Selon l’ARS, « les images filmées samedi entre 13 heures et 15 heures ne sauraient être le reflet de la prise en charge habituelle dans ce service (…) Un pic d’activité exceptionnel a été marqué par un important afflux de patients avec une trentaine d’ambulances accueillies (…), en plus des personnes arrivées par leurs propres moyens. Cette forte activité a mis ponctuellement en difficulté les équipes soignantes, qui se sont réorganisées et renforcées pour assurer les prises en charges en fonction des situations d’urgence. »

L’ARS a, par ailleurs, indiqué qu’entre 2019 et 2022, les dotations budgétaires qu’elle a octroyées à cet hôpital ont connu « une augmentation importante, tant pour le financement du SAMU 66 (+ 1 million d’euros) que pour les moyens d’intervention [liés aux] services d’urgences/SMUR 66 (+ 4,6 millions d’euros) ». Par ailleurs, les services de l’Etat précisent que l’enveloppe allouée à cet établissement a augmenté de 5 % dans le cadre de la réforme du financement des services d’urgences, et 5,4 millions d’euros ont été accordés dans le cadre des investissements du Ségur de la santé.