Des « opiacés de synthèse, 500 fois plus puissants que l’héroïne » circulent à La Réunion. Ils ont provoqué la mort de trois personnes et l’hospitalisation de six autres depuis juin. Que s’est-il passé ? Pourquoi cela provoque-t-il tant d’inquiétude ? 20 Minutes fait le point pour vous.

Que disent les autorités ?

Mi-septembre, les autorités de santé du département français, inquiètes, ont communiqué pour alerter sur une substance qui a causé la mort de trois personnes. Six autres personnes ont été hospitalisées en réanimation. Les premières hospitalisations datent du mois de juin et depuis, 13 intoxications ont été recensées chez des personnes âgées de 21 à 46 ans, explique l’Agence régionale de santé de la Réunion dans un communiqué.

Circulation d’une substance non identifiée à risque mortel à La Réunion

13 personnes ont été intoxiquées : 3 sont décédées et 6 ont été hospitalisées en réanimation.

Consommateurs de tabac ou produits de synthèse, vigilance !

Recommandations 👉https://t.co/mRn17TjsTp pic.twitter.com/aKdXgf22Bt — ARS La Réunion (@ARS_LaReunion) September 11, 2023



Quelle est cette substance ?

Cette poudre inodore n’a pas encore été formellement identifiée. Mais l’ARS écrit qu’il s’agit d'« opiacés de synthèse, 500 fois plus puissants que l’héroïne ». Le scénario est cauchemardesque : quelques minutes voire secondes après la prise du produit, les victimes subissent une asphyxie brutale. « L’overdose peut aboutir au décès en l’absence de prise en charge médicale rapide », martèle l’Agence régionale de santé (ARS) de La Réunion.

Malheureusement, « il est très difficile de retrouver la trace [de ces substances] au niveau des analyses, car ces produits ont une métabolisation extrêmement rapide », explique le Dr David Mété, chef du service addictologie du CHU de Saint-Denis à nos confrères du Parisien.

Pourquoi suscite-t-elle autant d’inquiétude ?

Non seulement le produit est extrêmement dangereux mais, en plus, cette poudre inodore peut se glisser partout, même à l’insu des victimes. Plusieurs jeunes se sont effondrés après avoir tiré quelques bouffées de cigarettes. « Si vous êtes fumeur, n’acceptez jamais une cigarette dont vous ne connaissez pas la provenance », conseille vivement le communiqué de l’ARS, qui martèle que ces opiacés de synthèse « présentent un risque d’overdose majeur ».

La France s’inquiète aussi de voir arriver sur son territoire des drogues de synthèse dévastatrices, à l’instar du Fentanyl aux Etats-Unis. Outre-Atlantique, cette drogue a tué une personne toutes les sept minutes en moyenne en 2021, d’après le Washington Post.