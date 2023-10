« Attends, mais tu continues à courir alors que tu es enceinte ? ». « Non, mais tu ne vas pas partir en vacances alors que tu es à deux doigts d’accoucher ! ». « T’inquiète, il vaut mieux que tu fumes de temps en temps plutôt que tu sois stressée. » Si vous avez déjà été enceinte, vous avez sûrement dû entendre certaines de ces phrases. Car au sujet de la grossesse, chacun a des croyances très arrêtées.

Pour séparer le vrai du faux, on a demandé à Anna Roy, sage-femme, et Arnault Pfersdorff, pédiatre, qui publient ce mercredi le livre Votre grossesse, du désir d’enfant jusqu’au post-partum*, de passer en revue cinq clichés sur la grossesse.

Idée reçue #1 : Faire du sport est dangereux pour le bébé

Arnault Pfersdorff : « On peut faire du sport, que ce soit du footing ou du vélo, jusqu’à la fin de la grossesse sans aucun problème. Quand on imagine une femme enceinte qui court, on visualise le bébé secoué comme un ballon ; mais l’utérus est bien fixé et le fœtus est dans un liquide le mettant à l’abri des secousses. Après, bien sûr, quand on a pris 15 ou 20 kg, on ne va pas avoir la même mobilité. On doit donc adapter sa pratique pour ne pas se mettre en danger. Il faut aussi faire preuve de bon sens en évitant de faire des sports de contact ou des sports présentant un risque de chute. Et si la femme a une pathologie pendant sa grossesse, comme des problèmes de tension, ou qu’il existe un risque d’accouchement prématuré, elle doit demander l’avis de son médecin ».

Anna Roy : « Non seulement cette idée est complètement fausse, mais c’est même tout le contraire. Faire du sport est excellent pour la santé de la mère et du fœtus. Cela réduit le risque de diabète gestationnel, d’hypertension artérielle, permet de garder une bonne mobilité du bassin et de faciliter l’accouchement. Après, autant on peut dépasser ses limites dans sa pratique sportive quotidienne, autant on ne doit pas le faire quand on est enceinte ».

Idée reçue #2 : Voyager à la fin de sa grossesse est dangereux

Arnault Pfersdorff : « La pressurisation lors d’un trajet en avion peut jouer sur l’état cardiovasculaire de la future maman et avoir un impact sur le fœtus, par l’intermédiaire du col de l’utérus. C’est la raison pour laquelle certaines compagnies aériennes ne prennent plus de femmes enceintes au-delà de 28 semaines. Même si les études ne sont pas poussées sur le sujet, par précaution, on déconseille de prendre l’avion les deux derniers mois, à partir de 32 semaines donc, encore plus si c’est un long-courrier.

En ce qui concerne les voyages plus globalement, un accouchement est quelque chose de complètement normal. Si on n’a pas de pathologie particulière, on peut accoucher n’importe où. Il n’y a donc aucune contre-indication à voyager. Du moins en France. Je conseillerais de repérer sur son lieu de voyage une maternité en amont, d’aller la voir voire de prendre le numéro de téléphone de la salle d’accouchement. Et aussi de trouver une personne qui pourrait accompagner la future maman en voiture. Il faut prendre ses précautions pour n’avoir aucun stress le jour J ».

Idée reçue #3 : Lors d’une pénétration, l’homme peut faire mal au bébé (ou provoquer l’accouchement)

Ana Roy : « C’est strictement impossible. Le bébé est dans du liquide, à l’intérieur d’une poche, elle-même à l’intérieur de l’utérus, qui est fermé par le col de l’utérus. Et la pénétration s’arrête au fond du vagin. C’est scientifiquement impossible que le sexe masculin touche le bébé. Les hommes n’ont pas des massues. Et la pénétration ne risque pas non plus de provoquer un accouchement prématuré, sauf dans le cas très précis où le col de l’utérus est réceptif, c’est-à-dire à la toute fin de la grossesse et que les prostaglandines contenues dans le sperme favoriseront l’accouchement. Mais c’est seulement si physiologiquement le col est prêt.

Par contre il peut y avoir des contre-indications aux rapports sexuels avec pénétration. C’est le cas lorsqu’il y a un risque d’accouchement prématuré très sévère ou si l’on a un placenta prævia [une maladie correspondant à une implantation du placenta dans la partie basse de l’utérus] qui saigne. Sinon, les femmes peuvent faire absolument ce qu’elles veulent en matière de sexualité ».

Idée reçue #4 : Boire un petit verre de temps en temps n’est pas mauvais pour le bébé

Arnault Pfersdorff : « En tant que néonatologue, je le redis : c’est zéro alcool pendant la grossesse. L’alcool n’est pas filtré par le placenta de la femme enceinte. Le moindre gramme passe dans le corps du fœtus. Je conseillerais même d’arrêter de consommer de l’alcool à partir du moment où on a un projet de naissance, car les effets se font sentir dès l’instant où il y a fécondation. L’alcool a des effets délétères à tous les stades de l’embryogenèse. Toutes les études réalisées à travers le monde vont dans ce sens. Il existe des risques de malformations cardiaques, neurologiques, ORL, du visage, un développement du cerveau insuffisant et un retard intellectuel. Sans en arriver jusqu’aux malformations, il y a aussi des risques de prématurité, de troubles du métabolisme et de petit poids de naissance ».

Idée reçue #5 : Si l’on fume, il vaut mieux une cigarette de temps en temps pendant sa grossesse que d’être hyperstressée

Arnault Pfersdorff : « En tant que médecin, c’est compliqué de dire qu’une femme enceinte peut fumer. Le message, c’est donc : zéro tabac. Cela dit, si elle est très anxieuse et agitée, cela peut avoir un impact sur son sommeil et donc sur le fœtus, qui pourrait être stressé plus tard. C’est ce que montrent de nombreuses études en neurosciences sur les mille premiers jours, du début du deuxième trimestre au jour des deux ans de l’enfant. Si on a eu un projet d’enfant et le temps de s’y préparer, on pourra faire un sevrage en amont. Mais si on ne s’attendait pas à tomber enceinte, là, il faut aller consulter un médecin pour arrêter le tabac ».

Anna Roy : « On sait que les conséquences de la cigarette dépendent beaucoup de la quantité. Je ne devrais pas le dire, mais fumer une cigarette, ce n’est pas la même chose que d’en fumer vingt. Bien que dans les faits, je ne connais aucune femme qui est moins stressée avec une cigarette de temps en temps. Parfois, c’est ce que me font croire des femmes enceintes. Mais quand on creuse, on se rend compte qu’elles en fument beaucoup plus. Il ne faut donc pas hésiter à se faire aider par un tabacologue, d’autant plus que tous les substituts sont pris en charge et compatibles avec une grossesse ».

* Votre grossesse, du désir d’enfant jusqu’au post-partum (Editions Hatier parents), Anna Roy et Arnault Pfersdorff, 384 pages.