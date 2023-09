Une « circulation active des virus West Nile et Usutu en Gironde, en Charente-Maritime, en Haute-Vienne et dans les Landes » note ce mercredi Santé Publique France, dans son dernier bilan épidémiologique régional, réalisé avec l’ARS Nouvelle-Aquitaine.

Les premiers cas humains autochtones en Nouvelle-Aquitaine d’infection à virus du Nil (ou West Nile), avaient été signalés fin juillet. Au 26 septembre, « vingt cas humains autochtones confirmés/probables ont été identifiés (début des symptômes entre mi-juillet et fin août) : 17 en Gironde et trois en Charente-Maritime. Des investigations sont en cours chez six autres personnes. » Pour le virus Usutu, début août, deux cas humains d’infection avaient été identifiés dans la région, « au 26 septembre, six cas humains autochtones, dont quatre résidants en Gironde, un dans les Landes et un en Charente-Maritime ont été identifiés » poursuit Santé Publique France.

98 traitements anti-moustiques dans la région

Du 1er mai au 22 septembre, 89 cas importés de dengue et quatre cas importés de chikungunya ont été identifiés dans la région (contre 30 cas importés de dengue et trois cas importés de chikungunya du 1er mai au 30 novembre 2022). « Pour limiter l’apparition de chaînes de transmission autochtones, 143 prospections entomologiques (recherche de moustiques) et 98 traitements de lutte anti-vectorielle ont été réalisés autour des cas domiciliés ou de passage dans la région. »

L’infection à virus West Nile est une maladie transmise par les moustiques du genre Culex, actifs de juin à fin novembre, qui se contaminent en se nourrissant sur des oiseaux infectés. Ces moustiques sont endémiques dans l’Hexagone. Si la majorité des cas (environ 80 %) sont asymptomatiques ou peu symptomatiques, 20 % des personnes infectées présentent un syndrome pseudo-grippal (fièvre, douleurs articulaires et musculaires, asthénie, maux de tête) parfois accompagné d’une éruption cutanée.

Usutu, un virus proche de West Nile

L’infection à virus Usutu est une pathologie également transmise par les moustiques du genre Culex. Ce virus est proche du virus West Nile et les oiseaux constituent aussi son principal réservoir. Les cas sont le plus souvent asymptomatiques ou peu symptomatiques.

Le chikungunya, la dengue et le Zika sont des maladies à déclaration obligatoire transmises par les moustiques du genre Aedes, actifs du mois de mai au mois de novembre. Au cours de cette période, des interventions de démoustication sont réalisées autour des lieux fréquentés par les cas afin de limiter le risque de transmission et l’apparition de cas autochtones. Tous les départements de Nouvelle-Aquitaine sont colonisés par les moustiques du genre Aedes, à l’exception de la Creuse.