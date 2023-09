On en parle depuis des années : l’arrivée de la fameuse pilule contraceptive masculine. Si une équipe de scientifiques a déclaré en mars 2023 avoir développé une pilule de contraception masculine sans hormone, efficace à 99 % chez les souris, sa mise sur le marché n’est pas pour tout de suite. Mais à 20 Minutes, on est optimiste. Alors on s’est posé une question : si une pilule masculine efficace était créée, les femmes abandonneraient-elles pour autant leur propre contraception ?

Si certaines laisseraient volontiers reposer cette charge sur leurs homologues masculins, qu’ils soient compagnons officiels ou amants d’un soir, d’autres reconnaissent ne pas faire suffisamment confiance à leur homme - ou aux hommes - pour prendre rigoureusement le comprimé. Et vous ?

Vous êtes une femme, si une pilule masculine existait, seriez-vous prête à abandonner votre stérilet, votre pilule ou votre implant ? Laisseriez-vous cette charge contraceptive à votre conjoint ? A vos coups d’un soir ? Si oui, pour quelles raisons ? Si non, pourquoi ? Auriez-vous peur d’un oubli et que vous vous retrouviez enceinte ? Faites-vous au contraire confiance à votre homme pour s’en occuper rigoureusement ?