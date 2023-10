Un raz-de-marée d’environ 3 kg et une cinquantaine de centimètres. Quand on a attendu neuf mois l’arrivée de son bébé, on n’a pas toujours bien anticipé le chamboulement du quotidien que peut entraîner un si petit être.

Et pour les jeunes parents souvent épuisés, la reprise de la sexualité après l’accouchement peut être difficile à aborder au sein du couple. Les premiers rapports seront-ils douloureux ? Comment gérer une éventuelle baisse de désir ? Anna Roy, sage-femme et autrice de C’est ma grossesse (éd. L’Iconoclaste), livre un ensemble de conseils pour une reprise à son rythme et épanouie de sa sexualité.

Vous accompagnez les femmes tout au long de la grossesse et du post-partum. Quelles questions vous posent-elles le plus à propos de la reprise de la sexualité ?

Elles me posent toutes des questions sur le sujet. « Est-ce que ce sera comme avant ? Vais-je retrouver mon désir et mes sensations ? Est-ce que je vais avoir mal ? L’allaitement va-t-il freiner ma libido ? »

En réalité, sauf problème particulier, la sexualité après la naissance est la même qu’avant. A part la fatigue et le manque de sommeil, le manque d’intimité si l’on vit dans un petit espace et, bien sûr, les éventuelles douleurs consécutives à l’accouchement. Parce que les femmes qui ont mal lors de rapports durant le post-partum, c’est un gros warning, ce n’est pas dans la tête. C’est le signe d’un problème qu’il faut régler. Sans quoi, si la douleur devient systématique, le cerveau associe le rapport sexuel à la douleur, et cela crée des blocages.

Qu’est-ce qui peut être source de douleurs intimes post-partum ?

Il y a de nombreuses causes physiques et fonctionnelles qui peuvent causer des douleurs lors d’un rapport sexuel avec pénétration. Les cicatrices d’une épisiotomie ou d’une césarienne. On peut aussi éprouver un inconfort lié à la fatigue périnéale, les muscles du plancher pelvien, ou ressentir comme des étirements de nerfs qu’on n’identifie pas très bien. Ou encore souffrir d’infections intimes de type mycoses ou autres.

Il y a aussi l’allaitement qui, s’il a des vertus évidentes pour la santé du nourrisson, freine la libido et génère une sécheresse vaginale, ce qui peut causer des douleurs. Tout comme la contraception hormonale prescrite spécifiquement après l’accouchement, compatible avec l’allaitement.

Tout ce contexte douloureux peut affecter le désir, mais cela ne veut pas dire que la libido ne reviendra pas. Il faut s’accorder du temps.

Y a-t-il un délai d’attente prescrit avant de pouvoir reprendre une activité sexuelle ?

Certains professionnels de santé peuvent en recommander, mais dans la littérature scientifique, il n’y a aucun élément tangible allant dans ce sens. Qu’il s’agisse d’un accouchement par voie basse ou par césarienne, la seule règle à observer en termes de délai c’est : exactement comme les femmes le ressentent et le souhaitent.

J’ai tout de même des réserves tant qu’on a des points de suture au niveau vulvaire si on a accouché par voie naturelle, ou qu’on a des agrafes si on a eu une césarienne. On imagine aisément que les jeunes mères n’ont pas nécessairement envie d’un rapport sexuel avec pénétration quand la zone intime est particulièrement endolorie, si l’on a eu une épisiotomie ou que l’on a des tranchées douloureuses [des contractions de l’utérus qui l’aident à reprendre sa taille initiale] et des lochies [saignements post-accouchement pouvant durer entre 7 jours et 6 semaines].

Une baisse ou des disparités de désir au sein du couple sont-elles fréquemment ressenties ?

Oui, et c’est normal : seul un couple sur deux a repris une vie sexuelle trois mois après l’accouchement. Il faut trouver son rythme, comprendre et respecter que sa partenaire puisse avoir moins de désir. Des mères retrouvent tout de suite leur libido, et des coparents n’ont pas envie parce qu’ils sont épuisés : la fatigue est le premier frein à la libido.

Dans tous les cas, si la sexualité est source de problèmes, il ne faut pas laisser s’accumuler la frustration et les tensions, qui peuvent mener à des conduites adultérines ou à la séparation. D’où l’importance de dire à l’autre si l’on n’a plus de désir ou si on a des douleurs. Et au besoin, aller voir un tiers : un sexologue, une sage-femme ou un gynécologue spécialisé. En outre, pour gérer les frustrations éventuelles, la masturbation est très efficace !

Que conseillez-vous aux femmes évoquant un manque de sensations et de plaisir à la reprise de la sexualité après un accouchement par voie naturelle ?

D’une part, l’autoérotisme : la masturbation permet de se réapproprier son corps, de se rassurer sur sa capacité à avoir du plaisir, de retourner à une sexualité à deux. Souvent, les femmes se disent que tout est déformé en bas, qu’elles ne retrouveront plus jamais leurs sensations, alors que pas du tout !

Par ailleurs, la rééducation périnéale fait vraiment des miracles : non seulement les femmes retrouvent leurs sensations, mais nombre d’entre elles ont à la fin un périnée dix fois plus tonique qu’avant d’avoir eu des enfants, et sont ainsi plus épanouies dans leur vie intime.

En cas de reprise rapide de sa sexualité, quelles précautions faut-il prendre en matière de contraception ? On peut retomber enceinte très vite après un accouchement n’est-ce pas ? *

Beaucoup de mères pensent que l’allaitement a un effet contraceptif, mais il ne protège pas d’une grossesse. Pour preuve, une maman que je suivais a eu quatre garçons en un an : elle a eu un premier fils qu’elle a allaité, et a fait un retour de couches durant son allaitement. Et neuf mois plus tard, elle a eu des triplés !

Les méthodes contraceptives naturelles ont le vent en poupe, mais elles ne sont pas fiables et pas recommandées en post-partum immédiat, quand les cycles ne sont pas réguliers et que l’on ne peut donc pas savoir quand on ovule.

Alors à chacune de choisir son type de contraception : une reprise de pilule 21 jours après l’accouchement, ou une pose de stérilet après 6 semaines. Et beaucoup privilégient dans un premier temps le préservatif.

Et avez-vous des conseils à donner aux coparents ?

« Faites votre part ! » Quand une femme en congé maternité a passé sa journée à faire le ménage et à s’occuper d’un enfant, qu’elle est au bout du rouleau et ne s’est pas occupée d’elle une seconde, ça a de quoi attaquer la libido ! Le coparent, qui a repris le travail, peut s’aérer, rêvasser, avoir du temps de cerveau disponible pour penser au sexe.

Il est donc évident, au-delà de la sexualité, que le coparent prenne sa part de la charge du fonctionnement du foyer. Il ne s’agit pas de conseils de développement personnel, mais de protection de la santé mentale et physique des patientes, pour prévenir la dépression du post-partum et d’autres troubles que les femmes peuvent rencontrer durant cette période.