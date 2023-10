Des nuits blanches rythmées par les pleurs, les tétées et les couches à changer : quand on devient parents, en plus de l’une des plus belles aventures de la vie, on découvre un degré de fatigue physique et morale inédit. Dans ces conditions, retrouver l’intimité au sein de son couple et reprendre une vie sexuelle n’est pas forcément chose aisée dans les jours, semaines et mois suivant l’accouchement.

Comment aborder le sujet ? Eviter frustration et ressentiment ? Entretenir le lien de tendresse et faire renaître le désir ? Nos lecteurs et lectrices racontent à 20 Minutes comment ils ont fait.

Une « situation de crise » normale

« Le post-partum n’est pas toujours abordé, on ne sait pas trop à quoi s’attendre, regrette Valentine, jeune maman de 34 ans. Entre les douleurs, les saignements et la fatigue, on ne se sent pas forcément bien dans sa peau. Dès lors, retrouver une intimité n’est pas du tout à l’ordre du jour ! ». En pratique, « surtout pour le premier, entre le stress de vouloir bien faire, les biberons toutes les trois heures et les coliques, la seule chose qui nous excite dans la chambre, c’est dormir ! », renchérit une lectrice.

Un tableau effectivement peu propice à des nuits torrides. « On attend cet heureux événement pendant neuf mois, on idéalise cette structure familiale. Et quand l’enfant arrive, c’est le début des "emmerdes", plante le Dr Patrick Papazian, sexologue et auteur de l’ouvrage Parlez-moi d’amour (éd. de l’Opportun). Pour le couple, c’est une sorte de crash-test durant lequel il est normal d’avoir des problèmes de sexualité, dans le sens où c’est la norme : la majorité des couples "galèrent" ».

Dialogue, bienveillance et compréhension

Certains couples retrouveront vite leur intimité, quand d’autres auront besoin de plus de temps. Un temps durant lequel le désir des deux partenaires peut ne pas être au diapason. Surtout « si on a eu une césarienne ou une épisiotomie, insiste une maman. On paie largement de notre personne à l’accouchement pour avoir le droit de demander à y aller mollo après ! » Cela « plombe la libido, souligne Valentine. Le partenaire peut avoir du mal à le comprendre, et des tensions peuvent naître ».

Une situation qu’il faut désamorcer « en parlant de ce que l’on ressent à son partenaire, en expliquant que l’on n’est pas en état psychique ou physique de reprendre des rapports sexuels, conseille le Dr Papazian. Durant l’allaitement, la mère a des taux élevés de prolactine, hormone qui diminue la libido, c’est physiologique. En outre, à l’arrivée du bébé, il y a une distribution des rôles plus complexe : d’un côté la mère fusionnelle avec son enfant, de l’autre le père qui a du mal à trouver sa place tant dans la cellule familiale que dans une situation de désir. Il arrive souvent qu’il ait du mal à percevoir les bouleversements physiques et émotionnels que traverse sa femme et commence à se sentir frustré. Une situation souvent dérangeante pour la femme, qui va considérer le désir sexuel de son compagnon comme une sorte d’intrusion dans la relation fusionnelle qu’elle a avec son enfant, même lorsqu’il est aussi tout à son rôle de père ».

La clé, « c’est la bienveillance réciproque, rappelle le sexologue : il faut comprendre et respecter que sa partenaire n’ait pas forcément envie de rapports sexuels. Et inversement, que le partenaire puisse se sentir à l’écart ».

« Pas de devoir ou de besoin », ni de jeu de pouvoir

Sans cela, le risque, c’est de « devoir trouver des excuses et faire notre "devoir conjugal" à contrecœur, confie Valentine. Après ma première grossesse, nous avons repris notre sexualité au bout d’un mois et ç’a a été très décevant : perte de sensibilité, impression qu’on n’aura plus jamais de désir ni de plaisir sexuel, ce n’est pas évident à accepter ». Michaël, lui, n’a « que peu voire plus de rapports depuis la naissance du second. Avant le premier, c’était facilement tous les soirs, puis moins après. Nous en avons discuté avec ma femme mais cela n’a pas abouti, déplore ce père de 38 ans. Elle le vit plutôt bien alors que moi, c’est un réel problème, je pense à partir ».

« C’est dangereux lorsque chacun est dans ses retranchements, ce qui est fréquent, observe le Dr Papazian. C’est là où vont ressortir les notions de besoins, de devoir conjugal et de chantage, qui sont terribles. La sexualité, réclamée ou refusée, devient un objet de pouvoir, ce qui peut affecter la relation elle-même. J’ai parfois des patients hommes qui disent avoir des besoins et menacent d’aller voir ailleurs si leur femme ne les assouvit pas, et c’est inentendable ! Je leur dis clairement : "Ne parlez pas de besoins, vous n’êtes pas une vache qu’il faut traire régulièrement". On parle de désir et d’envie, et si vous avez vraiment envie de vous soulager sexuellement, il y a la masturbation ! »

Penser à son couple

Maman d’un bébé de quatre semaines, Manon est « en plein post-partum, avec césarienne d’urgence, suites de couches un peu compliquées et début de dépression du post-partum, confie la jeune femme de 28 ans. Autant dire que le désir est relayé au troisième plan ! Mais nous avons réussi à retrouver un peu d’intimité la semaine dernière, en nous accordant un moment de tendresse à deux, chose qu’on a tendance à mettre de côté ».

Un effort que salue le Dr Papazian : « maintenir une tendresse et une sensualité, même sans rapport sexuel, par la caresse et le toucher, est fondamental. Il faut mener en parallèle plusieurs types d’intimité : celle avec le bébé et celle du couple. Si on souhaite conserver une sexualité active et épanouie, il est important de garder ces moments de partage et de contact, qui vont favoriser le désir ». Un processus qui peut être long : « Cela a pris six mois, explique Valentine. Mais cela revient. Les nouveaux parents doivent faire preuve de patience, et ne pas croire que la flamme est éteinte ».

« Sexe oral » et « autres options » pour une sexualité ludique

Elle revient d’autant plus si l’on fait appel à sa créativité. « Le sexe oral, cela existe aussi » !, recommande une lectrice. Un avis partagé par une autre : « Reprise de la sexualité ne veut pas forcément dire reprise de la pénétration vaginale ! Il y a plein d’autres options qui n’imposent pas de martyriser une zone encore douloureuse ! La femme peut en profiter pour découvrir d’autres orifices, et l’homme pour découvrir son point P [comme prostate], et explorer les préliminaires ».

« Absolument, confirme le Dr Papazian. C’est l’occasion de réinventer sa sexualité, d’explorer d’autres pratiques sans pénétration, et d’en faire une opportunité pour se reconnecter à l’autre, relâcher les tensions et redécouvrir la dimension ludique de la sexualité. Plutôt que de subir cette période, il vaut mieux essayer de la positiver. Y voir une seconde jeunesse, un "reset" ».