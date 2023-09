Toujours en quête de respectabilité et de légitimité, le Rassemblement national veut profiter de sa niche parlementaire, prévue le 12 octobre à l’Assemblée, pour s’emparer d’un « sujet sociétal ». Les députés d’extrême droite présenteront mardi matin les textes retenus pour cette journée, mais une source interne confirme qu’une proposition de loi de Jean-Philippe Tanguy sur l’endométriose en fera bien partie.

Le député de la Somme veut « soutenir les femmes qui souffrent d’endométriose », une maladie chronique qui touche entre 1,5 et 2,5 millions de femmes en France et se traduit par des règles douloureuses, mais aussi parfois des lourdeurs digestives, urinaires, lombaires, dans les jambes…

Ce proche de Marine Le Pen demande d’accorder à cette maladie un statut d’affection longue durée (ALD) « exonérante », « totalement prise en charge par l’assurance maladie ». Il entend aussi « reconnaître les femmes victimes d’endométriose et qui en expriment le besoin » comme « travailleuses handicapées ».

Pas encore de décret pour appliquer la résolution de 2022

Le parti d’extrême droite veut aussi en profiter pour mettre en difficulté les autres forces de l’Assemblée nationale, qui avaient voté à l’unanimité une proposition de résolution de l’insoumise Clémentine Autain, sur le même sujet, en janvier 2022. Jusqu’ici, l’Assemblée a toujours rejeté les propositions de loi du RN, qui espère enregistrer un premier succès avec ce thème défendu par tous les bords politiques.

Pour Clémentine Autain, le RN mène une « opération grossière » avec ce texte, « un écran de fumée pour tenter de brouiller la position idéologique du RN » et « corriger son image », a-t-elle fustigé dans un entretien à L’Obs. « Je rappelle que Marine Le Pen et ses amis se sont battus (en 2022) contre l’allongement du délai de recours à l’IVG », de douze à quatorze semaines de grossesse et « qu’ils ont défendu une vision nataliste dans le débat sur les retraites. Ils ne sont d’aucun combat pour les libertés des femmes », estime l’élue LFI.

Sur l’endométriose, « j’appelle le ministre de la Santé Aurélien Rousseau à prendre ses responsabilités. Je lui ai fait parvenir une lettre mardi pour lui demander d’agir en urgence. Il a le pouvoir de couper l’herbe sous le pied du RN et peut émettre un décret conformément à la résolution adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale en janvier 2022 », a appelé Clémentine Autain.