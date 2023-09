Devenir mère, tout le monde vous le dira, c’est « la plus grande aventure » possible. Une aventure incroyable, mais qu’il faut conjuguer avec les effets de la grossesse, de l’accouchement et du post-partum. Et si on a subi une césarienne ou une épisiotomie, et que le corps se remet douloureusement « en place », ajoutez-y la fatigue physique et morale, les nuits blanches… Si bien que reprendre les galipettes peut vite redescendre sur la liste de vos priorités.

Une période délicate où retrouver une intimité au sein de son couple et reprendre sa sexualité n’est pas toujours simple. Quand se sent-on prêt et prête à refaire l’amour ? Comment aborder l’éventuelle différence de libido au sein de son couple durant le post-partum ? Comment ne pas brusquer ou ne pas vexer son ou sa partenaire ? Comment aborder toutes ces questions librement et sans gêne ? Des questions pas simples et une tâche plus ardue qu’il n’y paraît puisque, selon une étude publiée en décembre dernier, une femme sur cinq aurait accepté son premier rapport sexuel après l’accouchement sans en avoir envie.

Vous aussi, vous vous êtes posé(e) toutes ces questions après avoir eu un bébé ? Comment avez-vous abordé cette période dans votre couple ? Avez-vous réussi à en parlez au sein avec votre partenaire ? Comment avez-vous vécu cette période ? Racontez-nous.