Les indicateurs sont dans le rouge. Presque 400 décès de plus que la normale (hausse de 5,4 %) ont été recensés en France pendant la canicule qui a frappé 52 départements du 11 au 26 août, selon les estimations de l’agence Santé publique France publiées mercredi, un bilan qui reste à consolider.

L’agence précise que les personnes âgées d’au moins 75 ans constituent la classe d’âge la plus touchée. Les impacts sur la mortalité sont hétérogènes selon les départements du fait notamment de la durée (nombre de jours en canicule) et de l’intensité (températures) de l’épisode, mais aussi de la période de survenue et du type de population touchée.

Un bilan consolidé à l’automne sur toute la période estivale

Durant la période, les régions où les excès départementaux sont les plus élevés sont Auvergne-Rhône-Alpes avec 169 décès en excès (+7,3 %) et Nouvelle-Aquitaine avec 120 décès en excès (+ 9,5%). Aucun accident du travail mortel n’a été notifié par la Direction générale du travail à Santé publique France pour cet épisode, précise encore l’agence sanitaire.

Ces estimations sont encore préliminaires à plusieurs titres. Elles se basent, par exemple, sur des données de mortalité qui ne sont pas encore complètes. Surtout, elles n’évaluent pas exactement les morts directement dues aux canicules. Elles ne permettent, pour l’heure, que d’indiquer à quel point l’ensemble des décès a dépassé la normale pendant cette période.

A l’automne, Santé publique France publiera un bilan consolidé de l’impact sanitaire des différentes canicules et plus globalement de l’exposition de la population française hexagonale aux fortes chaleurs durant toute la période estivale 2023.