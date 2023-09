« Potentiellement 25 personnes auraient consommé ces bocaux », indique Thierry Touzet directeur adjoint de la direction départementale de protection des populations (DDPP) de la Gironde. Ces conserves artisanales de sardines, fabriquées par l’établissement bordelais le Tchin Tchin Wine bar, sont pointées du doigt après un total de douze cas évocateurs de botulisme alimentaire dont un vient de conduire au décès d’une patiente de 32 ans en Île-de-France. A ce stade, dix cas sont recensés en France et deux à l’étranger – en Espagne et en Allemagne – mais qui relèvent du foyer d’intoxication bordelais.

Lorsque la trentenaire s’est présentée au CHU de Bordeaux, elle avait des « signes aspécifiques » précise Benjamin Clouzeau, médecin réanimateur et chef de pôle au service de médecine intensive réanimation (MIR) du CHU de Bordeaux. C’est chez elle, qu’elle a été victime de paralysie respiratoire, sans avoir le temps de se rendre à l’hôpital. Son compagnon avec qui elle avait dîné samedi soir au Tchin Tchin Wine bar, est hospitalisé à Paris, dans un état grave.

Repérer d’autres cas possibles

L’apparition des symptômes variant selon les personnes (digestifs, ORL, difficultés d’élocution déglutition et troubles neurologiques), et le botulisme alimentaire ayant un temps d’incubation qui « peut aller de quelques heures à quelques jours », les autorités sanitaires veulent éviter de risquer de passer à côté de cas. Le ministère de la Santé a émis une alerte urgente à l’adresse de professionnels de santé, ce mardi, pour les informer de « dix cas cliniquement évocateurs de botulisme alimentaire » et avertissant que « la survenue d’autres cas, dans les prochains jours, en lien avec cet établissement n’est pas exclue ».

Les cas de botulisme sont très rares, avec 15 à 20 cas par an en France, mais selon la quantité de toxines ingérée et l’état de santé des malades, les pronostics vitaux peuvent être engagés. L’administration d’un antidote, le plus tôt possible après l’apparition des symptômes « peut permettre de raccourcir le temps d’hospitalisation », précise le ministère de la Santé dans sa communication aux soignants. « Il s’agit d’administrer l’antitoxinique avant la fixation sur la plaque motrice (elle permet au système nerveux moteur de commander la contraction de certains muscles) », précise Benjamin Clouzeau. En France, la réserve d’antitoxiniques est sous le contrôle de l’Armée car un risque terroriste lui est associé. Un stock a été prépositionné à Bordeaux, après cette intoxication collective.

Saisies des conserves et analyses

Toutes les mesures administratives nécessaires ont été prises contre le restaurant dont l’ensemble des conserves, et pas seulement celles de sardines, a été saisi et qui n’a plus le droit de servir des produits confectionnés par ses soins. Les résultats des analyses seront disponibles vendredi mais on sait déjà que « l’établissement est bien tenu mais qu’il existe un défaut de maîtrise dans le process de fabrication des conserves », pointe Thierry Touzet.

Pour l’instant les symptômes alimentaires incriminent les sardines, qui étaient servies telles quelles, comme des tapas. « On sait que neuf bocaux ont été servis et que chacun contient trois à quatre sardines », précise le directeur adjoint de la direction départementale de protection des populations. Les autorités ont rappelé que la maladie n’est pas transmissible mais liée à l’ingestion de toxines.

Les personnes intoxiquées peuvent garder des séquelles, notamment si elles sont victimes de complications infectieuses mais « la chance, c’est que la très grande majorité des cas sont jeunes, puisqu’ils ont tous moins de 41 ans excepté une femme, âgée de 71 ans », précise le docteur Benjamin Clouzeau. Ce mercredi, cinq des huit patients en réanimation au CHU de Bordeaux sont sous assistance respiratoire.