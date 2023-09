Les avancées permettent « d’envisager un nouvel espoir pour ces patients », se réjouit Nicolas Poirier, directeur d’Ose Immunotherapeutics. Basée à Nantes, la société française de biotechnologie OSE Immunotherapeutics a présenté lundi des résultats jugés « positifs » de son vaccin thérapeutique Tedopi chez des patients atteints de cancer du poumon. Les vaccins thérapeutiques anticancéreux visent à éduquer le système immunitaire pour reconnaître et détruire spécifiquement les cellules tumorales, après leur apparition. Le vaccin Tedopi se concentre, lui, sur les cancers du poumon avancés, ceux dont le premier traitement a échoué dans le temps.

Plus d’un millier d’injections ont été réalisées au cours des différentes études cliniques menées par Ose Immunotherapeutics. Les résultats d’un essai clinique de la phase 3 (dernière étape avant la mise sur le marché) ont été publiés lundi dans la revue Annals of oncology.

« Moins d’effets secondaires »

« Un an après le début du traitement, 44,1 % de ces patients étaient toujours en vie dans le groupe recevant le vaccin contre seulement 27,5 % dans le groupe chimiothérapie », indique la biotech nantaise. « L’étude montre également que le vaccin à la place de la chimiothérapie permet de maintenir une meilleure qualité de vie des patients » et « moins d’effets secondaires », ajoute le professeur Benjamin Besse, directeur de la recherche clinique à l’Institut Gustave-Roussy et investigateur principal de l’essai baptisé Atalante-1.

Tedopi est efficace chez les patients disposant du gène HLA-A2, présent dans la moitié de la population, souligne Ose Immunotherapeutics. Les patients entrant dans l’essai randomisé ont été préalablement traités par une chimiothérapie et une immunothérapie.

« L’étude n’est pas allée au terme de son recrutement » à cause de l’arrivée du Covid-19 et n’a donc « pas la puissance voulue », admet Benjamin Besse. Mais « elle permet de comprendre quelle est la population qui a tiré un bénéfice réel » du vaccin, à savoir les patients qui ont répondu dans un premier temps à l’immunothérapie avant de rechuter.

Un total de 219 patients a participé à l’étude dans neuf pays européens et aux Etats-Unis (139 patients sous Tedopi et 80 sous chimiothérapie). Le vaccin a été administré initialement toutes les trois semaines, puis toutes les huit semaines pendant un an, puis toutes les 12 semaines.