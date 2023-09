Sept cas de botulisme, en rapport avec une intoxication alimentaire, ont été admis ce week-end au CHU de Bordeaux. Selon Sud Ouest qui révèle l’affaire, ces sept personnes hospitalisées pour cette intoxication rarissime à la toxine botulique, auraient toutes mangé dans un même restaurant du centre-ville de Bordeaux avant de déclarer les premiers symptômes.

Ce week-end, le service MIR du @CHUBordeaux a accueilli 4 cas de Botulisme (dont 3 justifiant une assistance ventilatoire) en rapport avec une intoxication alimentaire.

L’ARS Aquitaine est informée et les mesures nécessaires sont prises. — benjamin Clouzeau (@clouzeau_b) September 11, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Benjamin Clouzeau, médecin-réanimateur, chef du pôle au service Médecine intensive-Réanimation (MIR), précise que « quatre cas de botulisme, dont trois justifiant une assistance ventilatoire, en rapport avec une intoxication alimentaire » ont été admis dans son service. L’ARS (Agence régionale de santé) Nouvelle-Aquitaine est informée et « les mesures nécessaires sont prises. »

« Maladie rare et potentiellement mortelle »

Le botulisme alimentaire, dû à la consommation d’aliments transformés de manière inadéquate, « est une maladie rare mais potentiellement mortelle s’il n’est pas diagnostiqué rapidement et traité par une antitoxine » explique sur son site l’OMS (Organisation mondiale de la Santé).

Les toxines botuliques « bloquent les fonctions nerveuses et peuvent entraîner une paralysie respiratoire et musculaire » poursuit l’organisme. Les premiers symptômes sont » une fatigue marquée, une faiblesse et des vertiges. Ils sont habituellement suivis de troubles de la vision, d’une sensation de bouche sèche et de difficultés de déglutition et d’élocution. »

Une cellule de crise a été ouverte au CHU de Bordeaux, selon Sud Ouest.