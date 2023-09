En quelques jours, elle est devenue totalement paralysée. En 2019, Violaine Vim a 28 ans et elle attrape un syndrome de Guillain-Barré (SGB) après avoir contracté un virus d’Epstein-Barr. Cette maladie neurologique, médiatisée par la récente prise de parole du nouveau ministre de la Santé Aurélien Rousseau, est une affection dans laquelle le système immunitaire attaque les nerfs périphériques. Ce syndrome peut aller d’une simple faiblesse musculaire à une paralysie totale, voire à un décès.

Si la plupart des malades se rétablissent pleinement, Violaine fait partie des exceptions. Quatre ans après avoir été frappée par le SGB, la jeune femme rencontre toujours des difficultés à marcher, ne peut plus courir, se fatigue très rapidement et doit faire du sport quotidiennement. « Si je reste dans une vie très sédentaire, à terme, je ne vais plus être capable de tenir debout donc ça veut dire retour au fauteuil roulant à vie. »

Violaine Vim, qui a retracé son histoire dans un livre * intitulé Patiente, s’est confiée à 20 Minutes pour nous raconter en vidéo son quotidien et sa vie après Guillain-Barré. « À l’époque, je ne me sentais pas vraiment concernée par le handicap. J’étais jeune, je courais, j’étais en bonne santé, je mangeais bio, je me disais que j’avais presque un totem d’immunité. Mais non. La malchance peut arriver à tout le monde. »

Le témoignage de Violaine est à retrouver en intégralité dans la vidéo placée en tête d’article.