Le feuilleton disciplino-judiciaire se poursuit. Pour avoir tenu des propos antivax, le cancérologue Henri Joyeux avait été radié de la profession en 2016, avant que cette décision ne soit annulée par la justice. Selon les informations médicales et professionnelles Egora, le Professeur montpelliérain a été interdit d’exercer la médecine pendant deux ans. L’Ordre des médecins lui reproche ses avis sur la vaccination des enfants et des nourrissons, notamment le HPV et l’hépatite B. Deux pétitions sur le sujet avaient été relayées au grand public.

Une critique « alarmiste » des préconisations sans justifications

« Le Pr Henri Joyeux a manqué à son obligation déontologique d’apporter son concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l’éducation sanitaire », motive la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins, dans une décision publiée le 1er septembre citée par Egora. Il est notamment reproché au professionnel d’avoir critiqué de manière « alarmiste » sans justifications les préconisations du ministère de la Santé.

La sanction du spécialiste en chirurgie viscérale et en cancérologie prendra effet à partir du 1er janvier 2024. Joint par le magazine spécialisé, l’avocat du Pr Joyeux, Me Jean-François Jésus, n’avait pas encore pris connaissance de la décision. Un pourvoi devant le Conseil d’Etat n’est pas exclu.