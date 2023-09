Vous avez du mal à vous endormir ? Vous n’avez pas un sommeil de très bonne qualité ? Et si tout ce qui vous séparait des bras de Morphée, c’était un bout de scotch collé sur la bouche ? Voici le principe du « mouth taping », qui consiste à se mettre du sparadrap sur les lèvres avant le coucher pour se forcer à respirer par le nez. Une technique qui peut laisser perplexe, mais qui a pourtant été promue par le footballeur Herling Haaland, et adoptée par la joueuse de tennis Iga Swiatek durant ses entraînements pour favoriser ses performances. Elle est même devenue une tendance relayée sur TikTok par nombre d’influenceurs.

La promesse ? Un sommeil plus réparateur, moins de ronflements la nuit et plus d’énergie le jour. Mais l’efficacité est-elle au rendez-vous ? Et est-ce sans danger ?

« Une fausse bonne idée »

En pratique, « on respire par le nez et par la bouche durant la journée, mais par le nez durant la nuit, et on dort la bouche fermée : ce n’est pas physiologique de respirer par la bouche durant son sommeil », explique à 20 Minutes le Dr Maxime Elbaz, docteur en neurosciences, spécialiste du sommeil et directeur scientifique chez BioSerenity. Nous sommes conçus pour respirer par le nez, qui filtre et humidifie l’air inhalé, et assure notre oxygénation.

Un morceau de scotch peut-il alors favoriser cette respiration optimale durant le sommeil ? « Le "mouth taping" a été popularisé par un footballeur et par les réseaux sociaux, mais se scotcher la bouche pour améliorer son sommeil ne repose sur absolument aucun fondement scientifique. Aucune étude sérieuse n’en a démontré l’efficacité. C’est seulement un effet de mode, une fausse bonne idée, sûrement pas une bonne pratique ».

Des boutons, mais pas de résultats

Mais s’il n’est pas efficace, le mouth taping comporte-t-il des risques ? « Le premier est d’ordre dermatologique, estime le Dr Elbaz. En se scotchant la bouche, on peut faire une allergie au ruban adhésif, ce qui peut causer un rash, une éruption cutanée assortie de démangeaisons et autres petits boutons inconfortables. Mais le plus souvent, il n’est même pas certain que le scotch tienne, entre les mouvements nocturnes et la transpiration. D’ailleurs, les personnes souffrant d’apnée du sommeil ont généralement d’importantes suées nocturnes ».

Et ce n’est pas anodin pour qui s’aventurerait à se scotcher les lèvres. Car si le médecin spécialiste du sommeil évoque cette pathologie, c’est parce que « lorsqu’une personne respire par la bouche en dormant, c’est généralement le signe d’un problème ORL, d’un obstacle qui bouche les voies aériennes supérieures. Cela peut être passager, en cas de congestion nasale, mais aussi très souvent un indicateur d’apnée du sommeil, souligne le Dr Elbaz. Se scotcher les lèvres, si on suspecte un problème respiratoire, n’est clairement pas la chose à faire ! Imaginez une personne qui a par exemple un problème de déviation de la cloison nasale, ou un souci au niveau des fosses nasales, et condamne sa bouche alors qu’elle a déjà des problèmes pour respirer par le nez, cela n’a aucun sens ! »

Trouver un traitement adapté

Ainsi, « il est recommandé d’aller consulter un spécialiste du sommeil si on a un problème d’ouverture de bouche la nuit, d’autant que cela assèche les muqueuses et perturbe d’autant plus le sommeil, prescrit le Dr Elbaz. Il faut voir un médecin ORL et un spécialiste du sommeil. On va poser des capteurs au niveau de la narine et de la bouche pour mesurer les flux respiratoires et la respiration thoracique et abdominale, afin de poser le diagnostic et déterminer le traitement adapté en cas de problème ».

Et qu’en est-il pour les ronflements, que le « mouth taping » parviendrait à diminuer ? « C’est un phénomène mécanique : vous avez soit le voile du palais trop long, soit une langue trop grosse, ce qui va obstruer les voies aériennes supérieures, décrit le Dr Elbaz. Vous pouvez mettre tout le scotch que vous voulez sur sa bouche, cela n’y changera rien, il faut un traitement mécanique pour y remédier ». Masque facial à porter durant son sommeil, orthèses – ou gouttières – d’avancée mandibulaire ou encore kinésithérapie et orthodontie comptent parmi les traitements disponibles pour prendre en charge les syndromes d’apnée du sommeil et les ronflements.

Favoriser un environnement propice au sommeil

Mais il est vrai que nous ne sommes pas tous égaux face au sommeil. Pour mettre toutes les chances de son côté, il faut favoriser un environnement propice. Le mieux : une chambre bien aérée, dans laquelle il ne fait pas trop chaud, et où les écrans sont bannis. Ensuite, on peut « favoriser le lâcher prise en essayant des méthodes de sophrologie, de respiration profonde avec inspiration par le nez et expiration par la bouche. Cela peut aider à se détendre, se vider la tête et s’endormir plus facilement, note le Dr Elbaz. Tout le monde n’y est pas sensible, mais pour certains, cela fonctionne. Et on peut mettre en place des thérapies cognitivo-comportementale pour traiter l’insomnie, et des traitements de fond pour chaque type de troubles du sommeil ».

Et si l’on veut optimiser sa respiration nasale, plutôt qu’un rouleau de ruban adhésif, un lavage du nez, « avec un mélange à base d’eau tiède, de gros sel et de citron » permettra de le décongestionner efficacement, conseille le Dr Henry Puget, médecin généraliste, dans son ouvrage Remèdes de famille : Se soigner malin et naturel de A à Z (éd. La Martinière).