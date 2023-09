« Est-ce que ça va marcher, docteur ? » Cette question, les chirurgiens l’entendent régulièrement. Et c’est bien entendu le cas en chirurgie bariatrique, où différents types d’opérations visent à modifier l’anatomie du système digestif pour réduire l’obésité. Cette pratique chirurgicale, qui se pratique depuis une trentaine d’années, connaît, depuis quelques mois, une petite révolution.

Des chercheurs lillois viennent de présenter les résultats d’une étude internationale sur la prédiction de perte de poids après ce type d’opération. Grâce à un dispositif médical numérique mis au point à Lille, au sein de l’Inria (Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique), les patients pourront connaître de manière personnalisée la perte de poids attendue durant les cinq ans qui suivent l’opération.

« Outil essentiel pour le suivi des patients »

Après une publication des résultats de cette étude, le 29 août, dans la revue scientifique britannique The Lancet Digital Health, le logiciel de prédiction a été mis en ligne à l’adresse ici. « C’est un outil essentiel pour le suivi des patients, mais aussi pour la prise de décision concernant une opération chirurgicale ou non », explique le Pr François Pattou, spécialiste en chirurgie bariatrique au CHU de Lille. Car si l’opération permet une perte rapide d’environ 30 % du poids, l’évolution, par la suite, n’a rien de linéaire et obéit à des critères bien précis. Et c’étaient ces critères qu’il fallait d'abord définir.

« A Lille, on disposait de près de 200 données concernant plus de 2.000 patients opérés depuis quinze ans, mais on n’était pas capable de prédire exactement les effets d’une chirurgie bariatrique quand un patient nous posait la question. Il nous fallait un outil informatique », avoue François Pattou.

Intelligence artificielle et algorithme

Un partenariat a alors été noué avec l’Inria, il y a quatre ans, pour créer cet outil. « Le monde médical, c’était une aventure scientifique nouvelle pour nous », indique Philippe Preux, responsable informatique à l’Inria. Les données lilloises ont été complétées par des données de sept autres pays européens, américains et asiatiques afin de créer un modèle de prédiction le plus fiable possible.

Ainsi, grâce à l’apport de l’intelligence artificielle et à partir d’algorithmes, le logiciel calcule ses prédictions à partir de quelques critères très simples : le poids avant l’opération, la taille et l’âge du patient, mais aussi ses antécédents au tabac et s’il est diabétique ou non. « Le type d’opération chirurgicale entre aussi en ligne de compte, mais pas le sexe du patient, contrairement à ce qu’on aurait pu croire », souligne François Pattou, ravi du résultat.

Comme la courbe de poids des enfants

« Quand on a comparé les prédictions sorties du logiciel avec la réalité, on a vu qu’il n’y avait pas de différence donc que la méthode de calcul fonctionnait, se félicite-t-il. La chirurgie bariatrique a révolutionné la prise en charge des patients atteints d’obésité, aujourd’hui elle franchit un nouveau pas pour le suivi. » Et pour un pays comme la France qui pratique beaucoup ce genre d’opération (3e dans le monde), ça peut être très utile.

Guillaume Veret peut en témoigner. Ce salarié de la SNCF avait 33 ans lorsqu’il s’est fait opérer en 2017. « Je pesais 135 kg et mon poids s’est stabilisé un temps à 88 kg après l’opération avec la technique du bypass gastrique », témoigne-t-il. Effet confinement oblige, il a repris huit kilos avant d’en reperdre quatre.

A l’époque, pas de logiciel capable de tracer une courbe individualisée de poids. « C’est difficile à vivre car on se demande si cette reprise de poids est normale, reconnaît-il. Avec ce logiciel, la feuille de route qu’elle dessine enlève un poids psychologique. On sait dans quelle fourchette de poids on doit se situer. Un peu comme la courbe de poids à suivre établie pour les enfants. »