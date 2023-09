Elle devrait bientôt disparaître du paysage. La Puff, cigarette électronique à usage unique prisée des adolescents, est dans le collimateur du gouvernement. Dimanche, la Première ministre, Elisabeth Borne, s’est prononcée en faveur de son interdiction prochaine pure et simple. Le gouvernement présentera « prochainement un nouveau plan national de lutte contre le tabagisme, avec notamment l’interdiction des cigarettes électroniques jetables, les fameuses Puffs, qui donnent des mauvaises habitudes aux jeunes », a-t-elle précisé.

L’interdire est-il le moyen de fermer la porte d’entrée des adolescents vers le tabagisme ? Les industriels ont-ils déjà réfléchi à de nouvelles alternatives ? 20 Minutes se penche sur l’avenir de ces dispositifs jetables.

Un produit plébiscité par les plus jeunes

Avec son design coloré et ses parfums au goût de bonbon, à grand renfort de pubs faites par nombre d’influenceurs sur les réseaux sociaux, la Puff, venue tout droit des Etats-Unis, a rapidement conquis les adolescents dès son arrivée en France, fin 2021. Dont Anaé, 17 ans, bien que ce dispositif, qui peut contenir entre 0 et 20 mg de nicotine, soit interdit à la vente aux mineurs. « J’en achète de temps en temps, c’est marrant en soirée, et ça coûte 6-7 euros, donc je peux me le permettre. J’aime bien, parce que les parfums et le design sont stylés : j’adore raisin glacé, pastèque et ice-cream cookie, poursuit l’adolescente. Et comme ce n’est pas cher et à usage unique, je peux changer à chaque fois et c’est discret : mes parents ne captent pas le truc ». Elle n’est pas la seule dans sa bande d’amis à apprécier la Puff, sans jamais avoir fumé de tabac classique auparavant.

Ainsi, si la consommation de tabac est de moins en moins courante chez les jeunes, l’usage de la cigarette électronique augmente : à 17 ans, il est même en très nette progression entre 2017 et 2022 : l’expérimentation est passée de 52,4 % à 56,9 % et l’usage quotidien a triplé, progressant de 1,9 % à 6,2 %, selon une enquête publiée en mars par l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT). En juillet 2022, 13 % des 13-16 ans avait déjà essayé la Puff, et 28 % des utilisateurs d’e-cigarette avaient commencé avec elle, selon un sondage réalisé pour l’association ACT-Alliance contre le tabac, qui se réjouit de l’annonce de son interdiction prochaine.

« Avec la Puff, on est vraiment sur une épidémie pédiatrique d’entrée dans le tabagisme, qui concerne les enfants dès l’âge de 11-12 ans, avec le concours irresponsable de nombre de buralistes qui vendent au mépris de la loi ces dispositifs à des mineurs, déplore le Pr Loïc Josseran, professeur en Santé publique à l’Université de Versailles Saint-Quentin et directeur de l’Alliance contre le tabac. Cette interdiction, pour laquelle nous plaidons depuis un an, est vraiment nécessaire pour fermer la porte et aller vers une génération sans tabac. Parce que c’est à cet âge qu’ils sont les cibles les plus vulnérables pour tomber dans la cigarette ». En février dernier, l’Académie nationale de médecine évoquait un « véritable piège particulièrement sournois tendu aux enfants et aux adolescents ».

Vers une interdiction en décembre ?

Avant la France, plusieurs pays européens comme l’Allemagne, la Belgique et l’Irlande ont amorcé un mouvement d’interdiction de cette cigarette à usage unique. Quand l’interdiction pourrait-elle entrer en vigueur en France ? En pratique, « la proposition de loi qu’on a travaillée a été reprise par la députée EELV Francesca Pasquini et soutenue de manière transpartisane à l’Assemblée, se réjouit le Pr Josseran. Et pour le calendrier, il y aurait un créneau parlementaire début décembre, avance-t-il, soit un timing assez court ».

Mais « je n’exclus pas des manœuvres dilatoires de l’industrie du tabac pour tenter de retarder ou faire capoter l’adoption du texte, et je me doute bien que les industriels sont à pied d’œuvre pour contourner cette interdiction ou lancer des alternatives, toujours en ciblant les plus jeunes ».

Et Anaé, comment envisage-t-elle la suite, quand l’interdiction de la Puff sera entrée en vigueur ? « Je n’ai jamais fumé de clopes, c’est dégueulasse, donc je n’envisage pas de commencer. Et je ne me vois pas non plus passer à une grosse cigarette électronique comme celle de mon père, ça fait vraiment trop daron, plaisante-t-elle. Et puis je ne veux pas d’un gros truc qui se recharge, au risque de me faire griller par mes parents. Donc soit je m’en passerai, soit je verrai s’il y a moyen d’en commander par Internet, en passant par les potes qui ont plus de 18 ans et une carte bleue ».

Des alternatives déjà en embuscade

Sur la Toile, où l’on peut justement acheter des Puffs en quelques clics, les sites revendeurs sont déjà en ordre de bataille. Hasard ou coïncidence, plusieurs proposent sur leurs modèles à usage unique jusqu’à 40 % de rabais. Une manière d’écouler plus rapidement les stocks, et ainsi faire de la place aux alternatives ?

Sur les mêmes sites, de nouveaux produits sont en effet apparus récemment. « Vraisemblablement, les marques vont mettre l’accent sur certains produits qui commencent à gagner en popularité auprès des jeunes, à l’instar du snus, ce tabac à sucer, craint le Pr Josseran. Il s’agit de gagner d’une main ce qu’elles perdront de l’autre ».

Mais un autre produit gagne depuis quelques jours en visibilité. Il a la couleur de la Puff, la forme de la Puff, le goût de la Puff, et porte le nom de… « Puff ». A ceci près que cette Puff-là pourrait contourner la loi. De quoi s’agit-il ? De Puffs rechargeables : des modèles hybrides dont la batterie se recharge et qui fonctionnent, selon les modèles, soit avec des fioles d’e-liquides, soit avec des cartouches, ou capsules, qu’il suffit de changer quand la précédente est vide.

Une Puff à la place d’une autre ?

Faut-il redouter l’apparition de cette Puff nouvelle génération ? « Ce qui fait la dangerosité de ce dispositif, c’est précisément le fait qu’il soit jetable, donc extrêmement facile et discret d’utilisation, estime le Pr Josseran. Les ados ne vont pas recharger une cigarette électronique à la maison. En revanche, avec ces recharges sous forme de capsules, on voit bien que les industriels cherchent le moyen d’assurer leurs ventes ».

Ces Puffs hybrides seront-elles concernées par l’interdiction prochaine ? « Si c’est rechargeable, ce n’est plus une Puff jetable, cela devient une cigarette électronique standard », répond sans se prononcer le Pr Josseran. Contacté par 20 Minutes, le cabinet de la Première ministre n’avait pas répondu à nos sollicitations lors de la publication de cet article.