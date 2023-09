Les résultats de nouvelles analyses concernant la présence de cyanobactéries dans les eaux du lac de Lamothe, au domaine d'Hostens (Gironde), sont tombés jeudi soir. « Les premiers résultats partiels indiquent la présence de cyanobactéries toxinogènes, faisant craindre la présence dans les résultats à venir de toxines dangereuses » indique ce vendredi le conseil départemental de la Gironde, propriétaire du domaine, dans un communiqué.

Même si ces résultats doivent être consolidés dans la journée, « par mesure de précaution, le département a décidé de fermer la baignade d’Hostens à compter de ce vendredi 1er septembre et ce jusqu’à réception des analyses complémentaires. »

Résultats contradictoires

Ces analyses font suite à la mort brutale d’un chien qui s’était baigné dans les eaux du lac le 17 août. Un deuxième chien s’était retrouvé subitement malade après s’être baigné le 23 août, mais avait pu être sauvé après avoir été emmené en urgence chez un vétérinaire. Des analyses effectuées par l’antenne départementale de l’ARS (Agence régionale de santé), les 19 et 28 août, ne démontraient pourtant pas de présence de cyanobactéries dans l’eau du lac d’Hostens.

Les propriétaires du chien décédé commandaient de leur côté, le 24 août, une analyse indépendante au laboratoire Aqua Gestion, situé dans la Haute-Vienne, et spécialisé dans les phénomènes de cyanobactéries. Surprise, ses résultats montraient, eux, un fort développement de cyanobactéries toxinogènes, jusqu’à quarante fois le seuil. Face à ces résultats contradictoires, le département a donc pris la décision de réaliser jeudi des analyses complémentaires, « sur prélèvement benthique », qu’il avait envoyées à Aqua Gestion, et à un deuxième laboratoire indépendant agréé, le LDA33 (Laboratoire départemental d’analyses).

Ces nouveaux résultats viennent donc confirmer les analyses réalisées par Aqua Gestion. Joint par 20 Minutes ce vendredi, le responsable d’Aqua Gestion, Philippe Combrouze, se dit « soulagé. » Le département « a pris la bonne décision, car il n’était plus possible de maintenir la baignade ouverte » estime-t-il.

Analyses planctoniques et benthiques

Mais comment expliquer que l’ARS n’a rien trouvé dans les deux analyses qu’elle a effectué dans les eaux du lac ? Philippe Combrouze assure que « c’est normal » remettant en cause le mode opératoire de l’antenne départementale de l’ARS. « Elle n’a analysé que des prélèvements planctoniques, alors que de mon côté j’ai échantillonné et du planctonique et du benthique, avec les deux échantillons que la propriétaire du chien m’a fait parvenir. »

Explications. « Les cyanobactéries, vous en avez des planctoniques qui vivent et se développent dans la masse d’eau, et vous en avez des benthiques qui se développent sur un substrat [de la vase, du sable, des galets…], précise Philippe Combrouze. Ce sont deux catégories qui ne se croisent pas, elles ne vivent pas dans la même niche écologique. Mais il faut chercher les deux, car ce sont les cyanobactéries benthiques qui créent les mortalités animales, on ne va pas passer à côté. »

Lorsqu’il y a des mortalités brutales de chien ou de faune sauvage, « dans 95 % des cas c’est lié à une neurotoxine qui, la plupart du temps, est produite par des cyanobactéries benthiques, et en particulier par un genre qui s’appelle Oscillatoria. Et c’est bien Oscillatoria que j’ai retrouvé dans l’échantillonnage benthique du lac d’Hostens, ce qui vient conforter le schéma explicatif de cette mortalité de chien. »

« Tirer les leçons pour mettre en œuvre de nouvelles dispositions »

Contacté par 20 Minutes, l’ARS n’a pas souhaité réagir, nous renvoyant vers le conseil départemental, « gestionnaire du site. » « L’ARS ne peut pas prendre position tant qu’elle n’a pas les résultats consolidés, mais nous avons pris la décision de fermer la baignade en accord avec elle » nous indique-t-on au département.

Si le responsable d’Aqua Gestion aurait souhaité que cette fermeture intervienne plus tôt, il reconnaît aussi que tant que des prélèvements n’avaient pas été effectués par des laboratoires agréés, il était difficile de procéder à la fermeture du lac. Car il y a une façon de prélever. « Et un seul échantillon peut poser problème quant à la quantification, mais pas quant à la qualité. Ces cyanobactéries étaient présentes, c’était tout de même l’information principale. »

Ce spécialiste assure « ne pas chercher la polémique » et assure « avoir une totale confiance envers les ARS » avec qui il « travaille depuis plus de trente ans », mais s’interroge sur le mode opératoire de l’ARS en Gironde quant aux analyses de cyanobactéries. « Chaque direction départementale d’ARS travaille de manière différente, ce n’est pas à moi d’expliquer pourquoi. Mais normalement, il y a systématiquement des échantillonnages benthiques qui sont réalisés. Dans la Vienne, une baignade est fermée depuis six mois à cause d’une prolifération de cyanobactéries benthiques. » Des questions qui méritent effectivement des éclaircissements. Et pour Philippe Combrouze, il faudra que « les leçons soient tirées pour mettre en œuvre de nouvelles dispositions l’année prochaine. »

« Une augmentation de la prolifération de cyanobactéries d’année en année »

Le responsable d’Aqua Gestion s’inquiète par ailleurs de « l’augmentation de la prolifération de cyanobactéries d’année en année, qui provoque de plus en plus de mortalité animale. » Il se dit « convaincu que, dans un délai que je ne connais pas, il y aura un impact sur les humains. »

La prolifération des cyanobactéries est liée à la présence de phosphore. « S’il n’y avait pas de phosphore en excédent dans l’eau, il n’y aurait pas de développement des cyanobactéries. Il faut donc s’interroger sur les sources du phosphore, qui provient généralement du rejet de nos eaux usées et de notre agriculture. » En revanche, « le développement des cyanobactéries n’a rien à voir avec la chaleur, on en a aussi en plein hiver. »