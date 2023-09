On ne l’attendait pas, mais elle est là quand même. Oubliés les maillots de bain et la crème solaire, les vacances sont terminées. C’est la rentrée, il va falloir se remettre au boulot, se concentrer et gérer son énergie pour être en forme et faire preuve de productivité et de créativité.

Mais coups de barre, coups de mou et fringales de sucre sont en embuscade. Et si la solution pour une rentrée en forme se trouvait d’abord dans notre assiette ? « Il y a des personnes qui sont mieux organisées que d’autres dans leur travail, mais améliorer sa productivité n’est pas qu’une question de méthode. Il faut aussi tenir compte de sa physiologie, de son métabolisme, et de la qualité du carburant que l’on fournit à son organisme ! », insiste Sophie Gironi, entrepreneure et autrice de l’ouvrage Bien manger pour réussir * (éd. Thierry Souccar). Quels aliments privilégier ou au contraire éviter pour être au top de sa forme pour la reprise ? 20 Minutes vous compose une assiette aux petits oignons.

Prendre son café à la bonne heure

C’est un réflexe pavlovien pour nombre d’entre nous : le réveil sonne, on se lève plus ou moins dans la douleur, et on se fait son shoot matinal de caféine. Si le café a de nombreuses propriétés - c’est un stimulant, il améliore la mémoire et a des vertus antioxydantes –, on ne peut profiter au mieux de ses bienfaits que si on sait le consommer au bon moment.

« Si on boit son café trop tôt et sur un estomac vide, cela va stimuler la sécrétion de cortisol, l’hormone du stress, prévient Sophie Gironi. A court terme, cela va affecter notre humeur, notre capacité de concentration et peut provoquer maux de tête et une perte d’énergie, que l’on va tenter de contrer avec une tasse de plus. A terme, un taux de cortisol trop élevé peut causer prise de poids ou des problèmes de libido voire de fertilité ».

En outre, en consommer trop et trop tard dans la journée peut « entraîner des difficultés d’endormissement et des troubles du sommeil, poursuit l’entrepreneure. Là, le café devient un ennemi de notre productivité. Pour en faire un allié stratégique, il est conseillé d’attendre au moins une heure et demie après son réveil avant de boire sa première tasse, et de manger un petit-déjeuner riche en protéines et lipides et pauvre en glucides pour fournir à son corps la bonne énergie dont il a besoin ». En attendant sa première dose, « on peut démarrer la journée avec un thé ».

Oublier les boissons énergisantes

C’est la botte pas très secrète des actifs fatigués : les boissons énergisantes. Enrichies en caféine et en taurine, mais aussi bourrées de sucre – parfois 15 grammes par canette (!) - et d’additifs chimiques, le coup de fouet qu’elles procurent s’accompagne d’un retour de bâton : « fatigue, déshydratation, brouillard mental, fringales et anxiété s’emparent de vous dès que les effets stimulants s’estompent », prévient Sophie Gironi.

Pour contrer la descente, « et retrouver son énergie et sa clarté mentale, on est rapidement tenté d’ouvrir une nouvelle canette, parfois dès le matin, et on devient accro à ses breuvages, dont on a du mal à se sevrer alors qu’ils produisent de moins en moins d’effets stimulants et davantage d’accoutumance ».

Simple et plus naturel, mieux vaut boire de l’eau, que l’on peut agrémenter de citron frais, menthe et fruits rouges pour assurer notre bonne hydratation, elle aussi essentielle à notre organisme.

Haro sur les « 4 P » : pain, pâtes, pizza et pâtisseries

Quand on s’est levé tôt pour aller au boulot, notre estomac crie souvent famine dès les douze coups de midi, surtout si l’on n’a pas faim le matin et que l’on ne prend pas de petit-déjeuner. Entre deux gargouillis, la tentation d’un plat réconfortant est au max. Mais gare au coup de barre monumental si l’on cède à l’appel des pâtes et des pizzas ! « Dans notre régime alimentaire occidental moderne, la part des "4 P" a explosé, entraînant une diminution de la part de protéines consommées, observe Sophie Gironi. On privilégie des aliments roboratifs, riches en amidon et particulièrement appétents ».

Résultat : « on a un mal fou à digérer, et dès le milieu de l’après-midi, on est victime du "grand huit énergétique" : on a une baisse d’énergie et on va au distributeur se prendre un énième café et un snack bourré de sucre, ce qui provoque un pic de glycémie, une sécrétion d’insuline et une hypoglycémie réactionnelle. Autrement dit : on a un coup de barre, on répond à l’appel du sucre, qui génère un autre coup de barre, etc. ».

Pour éradiquer ce phénomène, « il n’y a pas de secret : il faut arrêter le sucre, c’est l’ennemi numéro 1 de la productivité et de l’énergie, et de la santé, insiste Sophie Gironi, qui a entrepris il y a dix-huit ans une réduction des glucides de son alimentation et a perdu 40 kg. Cela peut sembler radical, mais il faut supprimer les sucres raffinés : plats ultratransformés, pâtisseries, snacks et pains industriels qui, à terme, augmentent notre résistance à l’insuline et font le lit des maladies métaboliques, à commencer par le diabète ». Si on préfère y aller par étapes, « de petites choses peuvent déjà avoir de grands effets : un de mes amis a simplement arrêté le sucre dans le café, il a retrouvé son énergie et perdu 6 kg », raconte l’entrepreneure et coach en nutrition.

Mettre le paquet sur les protéines

Alors, quoi manger au déjeuner ? « Il faut miser sur les aliments vraiment nutritifs, qui comblent les besoins de notre corps et de notre cerveau, regrette Sophie Gironi. Il faut mettre le paquet sur les acides aminés et les acides gras. En clair, les protéines, mais aussi les lipides : viande, volaille, poisson, crustacés, œufs et laitages sont les sources les mieux assimilées par notre corps. Les premières participent à la construction et la réparation des cellules, les seconds sont indispensables au bon fonctionnement du cerveau, constitué à 60 % de graisses ».

Les protéines d’origine végétale, en vogue dans les rayons et nos assiettes, « sont moins biodisponibles, et souvent à base de céréales et les légumineuses », riches en glucides, prévient-elle. En pratique, l’assiette du déjeuner doit être composée « de protéines, d’une belle portion de légumes agrémentée d’un peu de beurre ou d’huile d’olive, et on finit son repas par un morceau de fromage ou quelques noix en guise de dessert ».

Et la touche sucrée ? Pour rester concentré et éveillé, on l’a compris désormais, mieux vaut l’oublier. Idem pour le goûter, où l’on troquera sa barre de céréales contre un morceau de fromage, un œuf dur ou quelques amandes. « Le changement fait peur, et la résistance au changement est viscérale, constate Sophie Gironi. D’autant que l’on a tendance à vouloir se faire plaisir, de manière immédiate, au lieu de chercher à se faire du bien, ce qui est différent. C’est un cheminement qu’il faut entreprendre ».

* Bien manger pour réussir, une méthode infaillible pour doper votre productivité, votre créativité et accéder à l’énergie infinie, éditions Thierry Souccar, en librairie depuis le 29 août.