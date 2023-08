Mis en place le 18 août, le numéro vert Canicule info service a reçu 2.901 appels jusqu’à sa fermeture le 26 août, nous ont indiqué le cabinet du ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, et la direction générale de la Santé. « C’est un des volumes d’appels les plus importants pour la plateforme téléphonique canicule depuis plusieurs années », souligne, auprès de 20 Minutes, la direction générale de la Santé.

« Est-ce que je dois ouvrir mes fenêtres ? Est-ce que je dois boire ? Et si oui, dans quelle quantité ? » : voilà les questions qui ont pu être posées au 0800 06 66 66. Le dispositif n’est pas nouveau puisqu’il existe depuis 2005 et avait été lancé après la canicule mortelle de 2003 par Xavier Bertrand, alors ministre de la Santé.

30 % des appelants sont âgés de plus de 65 ans

L’annonce de son déclenchement mi-août avait été abondamment raillée sur les réseaux sociaux et par les opposants politiques, qui ont dénoncé le manque d’anticipation du gouvernement face aux canicules ou taclé la profusion de numéros verts lancés par l’exécutif. La direction générale de la Santé défend pourtant l’utilité de cet outil, qui fait partie de son dispositif de communication-prévention liées aux vagues de chaleur, aux côtés de la diffusion de messages de prévention dans les médias.

« Cette plateforme apporte des conseils personnalisés auprès du grand public, soutient-elle, ça peut être des personnes âgées, des personnes immunodéprimées ou des parents pour leurs enfants, des sportifs, etc. » Sur les 2.900 appelants, 30 % étaient âgés de plus de 65 ans et ont demandé des conseils pratiques pour se protéger de la chaleur, ajoute la DGS.

Un indicateur sur les questions que se pose le grand public

Le numéro vert n’est pas automatiquement déclenché à chaque épisode caniculaire. La direction générale de la Santé produit une analyse « pour évaluer l’impact sanitaire d’une vague de chaleur en lien avec les bulletins de Météo-France » et une décision est prise en fonction.

La plateforme téléphonique, c’est un outil qui avait déjà été mis en place pendant la pandémie de Covid-19. « C’est aussi un indicateur qui nous permet d’avoir un retour sur les questions que se pose le grand public et d’adapter éventuellement nos messages de prévention ou le dispositif », complète la DGS.