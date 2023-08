Ressortez les mouchoirs et les antihistaminiques : comme chaque année à la même période, l’ambroisie est de retour, au grand dam des allergiques et des asthmatiques. Le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) a placé treize départements en risque allergique « de niveau élevé » dans son dernier bulletin publié le 25 août. « Drôme, Isère, Ardèche, Rhône, Ain, Saône-et-Loire, Nièvre, Allier, Cher, Indre, Creuse, Vaucluse et Gard » sont concernés par cette alerte.

Une pollinose tardive et sévère

« L’ambroisie entre en pollinisation tardivement dans la saison, explique le Dr Sophie Silcret-Grieu, allergologue à Paris. Il y a d’abord la saison des pollens d’arbres en mars-avril, puis celle des pollens de graminées en juin-juillet-août. Les pollens d’ambroisie arrivent en fin d’été, de mi-août à mi-septembre ». Et comme pour les autres pollinoses, ou allergies au pollen, « l’ambroisie déclenche des symptômes tels que rhinite, nez qui coule, éternuement, nez bouché, gorge qui gratte, yeux qui piquent et crises d’asthme chez les personnes prédisposées. Des symptômes classiques, mais qui sont souvent encore plus sévères et violents avec l’ambroisie ».

Les personnes allergiques à l’ambroisie peuvent ainsi souffrir aussi de « conjonctivite et avoir les paupières qui gonflent. Une symptomatologie qui s’exprime de façon plus agressive qu’avec les autres pollens, abonde Isabella Annesi-Maesano, directrice de recherche à l’Inserm, épidémiologiste des maladies allergiques et respiratoires. Des réactions allergiques si sévères que l’on peut saigner lorsqu’on se mouche tant les muqueuses sont enflammées ». Des réactions cutanées de type eczéma sont aussi fréquemment observées. Si on y est allergique, « il faut consulter, penser à regarder les alertes polliniques et bien suivre son traitement, surtout si on est asthmatique, insiste le Dr Silcret-Grieu. Il y a d’une part les traitements symptomatiques, à prendre dès l’arrivée des pollens et tant que l’on a des symptômes. Mais aussi des traitements de désensibilisation, à démarrer en amont ».

Car avec l’arrivée tardive de l’ambroisie, c’est un peu comme si la saison des pollens gardait le pire pour la fin. « Pour les personnes allergiques à plusieurs variétés de pollens dont l’ambroisie, le fait d’avoir eu les premières manifestations en début de printemps et d’été rend les muqueuses plus vulnérables, plus perméables aux pollens, ce qui peut aggraver les symptômes de l’allergie à l’ambroisie, décrit l’allergologue. Il y a alors une action doublement irritante de l’ambroisie sur les voies aériennes ».

Un effet cocktail délétère

Pour ne rien arranger, « pollution et réchauffement climatique démultiplient l’effet des pollens », soulignent de concert le Dr Silcret-Grieu et Isabella Annesi-Maesano. « La pollution a deux effets : elle casse la membrane extérieure du pollen, qui s’ouvre et libère ses particules dans l’air ambiant, détaille la chercheuse. En outre, elle augmente l’irritation des voies aériennes : si vous inhalez un polluant, cela génère de l’inflammation. Pollens et virus peuvent alors y pénétrer plus facilement. L’effet cocktail pollen-pollution est particulièrement délétère ». D’autant que « les polluants peuvent se fixer sur les pollens, qui jouent alors le rôle de vecteur dans les voies respiratoires », ajoute le Dr Silcret-Grieu.

Le réchauffement climatique, on l’a dit, joue aussi sa partition. « Des études démontrent que le CO2 – gaz à effet de serre – peut augmenter la production de pollen de la plante, ajoute Isabella Annesi-Maesano. On le voit bien cette année, alors que l’on a battu des records de chaleur, cela a un effet sur les plantes, et les niveaux de pollens émis ».

Et « dans le cas de l’ambroisie, on a l’impression très nette que le réchauffement climatique provoque une remontée de la plante dans des régions qui auparavant n’étaient pas touchées : elle prolifère et colonise le territoire »a.

Une plante invasive et tenace

En Auvergne-Rhône-Alpes, l’arrivée massive des pollens d’ambroisie a eu lieu dès le 11 août. Là-bas, l’Agence régionale de santé (ARS) a mis en place des plans d’action dès les années 2000 pour lutter contre cette plante invasive et tenace. La région – notamment la vallée du Rhône – est la plus touchée du pays avec 80 % des signalements, explique Frédéric Caray, en charge du plan de lutte contre les ambroisies Auvergne-Loire pour la Fredon, réseau national de surveillance des espèces nuisibles à la santé humaine.

« C’est une plante qui s’est propagée via des travaux routiers et qui a une grande capacité à s’installer dans les grandes cultures. L’est lyonnais réunissait toutes les conditions qui ont facilité son installation », retrace Hervé Bertrand, technicien santé environnement à l’ARS Auverne-Rhône-Alpes et référent régional sur l’ambroisie. D’autres départements appelés « zones de front », moins infestés, sont très surveillés comme la Haute-Loire, le Cantal, les Charentes ou la Côte d'Or.

« La plante est intelligente et s’adapte pour survivre et s’étaler », observe Isabella Annesi-Maesano. Désormais, « on voit de l’ambroisie au nord de la Loire, relève le Dr Silcret-Grieu. Certains patients en région parisienne m’ont indiqué en avoir observé alors que ce n’est pas une zone censée être touchée ».

Une plante difficile à éradiquer

L’ambroisie est devenue un problème de santé publique majeur et qui coûte cher : entre 59 et 186 millions d’euros par an. « Elle est considérée comme un polluant biologique tellement c’est un problème de santé publique dans les régions touchées, souligne le Dr Silcret-Grieu. C’est une mauvaise herbe, comme la plupart des plantes allergisantes, qui a tendance à proliférer dans les terrains non cultivés, que l’on conseille de défricher. Il y a des campagnes de lutte contre l’ambroisie, pour éviter sa prolifération, mais il est très difficile de l’éradiquer ».

« Il faut l’arracher manuellement, la couper avant qu’elle n’entre en floraison pour éviter l’émission de pollens et sa propagation », préconisent la chercheuse et l’allergologue. Des campagnes d’arrachage sont organisées au printemps jusqu’à fin juillet. Une plateforme de signalement a été mise en place et des arrêtés préfectoraux rendent obligatoire sa destruction.

« Si on en voit, il faut l’arracher aussitôt »

« Si on en voit dans son jardin, il faut l’arracher aussitôt », conseille Isabella Annesi-Maesano. « C’est une lutte qui intéresse tout le monde : collectivités, entreprises et particuliers », renchérit Hervé Bertrand. En moyenne, 10 % de la population est allergique à l’ambroisie dans les zones infestées, mais ce pourcentage peut atteindre plus de 25 %, poursuit-il. Et le nombre de personnes allergiques pourrait encore croître avec l’augmentation de CO2 dans l’atmosphère, jusqu’à 10 millions en 2041-2060, selon les scientifiques.

Pour l’heure, « seule l’arrivée de la pluie apportera un peu de répit aux allergiques en plaquant les pollens au sol, précise le Dr Silcret-Grieu. Mais un répit de courte durée, puisqu’après avoir profité de la pluie, les plantes polliniseront encore plus fort quand le beau temps reviendra ».