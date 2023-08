Les pailles en carton contiennent des substances toxiques pour l’être humain. C’est le résultat d’une étude publiée le 24 août dans la revue scientifique Food Additives & Contaminants. Elle montre la présence, dans ces pailles, de per- et polyfluoroalkylés (PFAS), des substances pouvant notamment provoquer des cancers, des dérèglements du système immunitaire et des troubles de la fécondité.

Depuis l’interdiction en 2021 des pailles en plastique à usage unique dans la restauration et les commerces, des tiges en matière végétale, des comestibles, mais aussi en acier inoxydable ou en verre sont désormais plantées dans nos cocktails. Et si l’on sait qu’il est conseillé d’arrêter tout bonnement l’utilisation de ces petits objets pour des motifs écologiques, devrait-on alors également s’en passer pour des raisons de santé ?

Un degré d’exposition très faible

La quantité de polluants éternels pouvant être ingérée en utilisant les pailles en carton reste pour l’instant « indéterminée », rappellent les chercheurs de l’étude citée ci-dessus. En ce qui concerne celles en plastique, « les éléments de plastique se détachent dans deux cas, explique Laurent Chevalier, médecin nutritionniste et ancien responsable de la commission alimentation du Réseau Environnement Santé (RES). Lorsque le contenu stagne pendant un certain temps ou quand il est chauffé à plus de 70 °C. »

Selon le médecin, en buvant avec une tige plastifiée, le temps de contact avec les matières chimiques serait très court et le degré d’exposition très faible. Il rappelle également que les canalisations par lesquelles passe l’eau, qui étaient autrefois en plomb, sont désormais aussi en plastique. « L’impact sur la santé n’a pour l’instant pas pu être démontré », conclut le médecin.

Mais pour André Cicolella, chimiste, toxicologue et président du RES, même à faible dose, l’exposition peut avoir des effets sur la santé. « Avec les perturbateurs endocriniens, la relation dose/effets ne fonctionne pas. On peut avoir des effets beaucoup plus forts à faibles qu’à fortes doses. L’exposition est aussi plus importante dans certaines périodes, notamment au début de la grossesse. »

Des résidus de pesticide

Et qu’en est-il des tiges d’origine végétale ou comestible, en pâte, en maïs, en bambou ou encore en fibre de cannes à sucre ? « De plus en plus de personnes se tournent vers ce type de matériaux en se disant qu’ils sont plus naturels. En réalité, le maïs, le blé, le bambou et la canne à sucre sont hypertraités. »

En buvant avec ce type de pailles, peut-on retrouver des résidus de pesticides dans notre corps ? Impossible à affirmer, selon le médecin. « L’impact est très faible car le degré d’exposition l’est tout autant. Toutefois, s’il y a des traces ou des résidus de pesticide dans les pailles comestibles, les ingérer présente évidemment plus de risques. »

Le verre et l’acier, produits « les plus neutres »

Face à ces possibles risques pour la santé, deux types d’ustensiles semblent se démarquer : ceux en verre et ceux en acier inoxydable. « Ce sont les produits considérés comme les plus neutres car il n’y a pas d’interaction et moins de molécules qui se détachent », affirme Laurent Chevalier. Un risque toutefois est à noter. Si ces pailles réutilisables ne sont pas correctement nettoyées, des bactéries peuvent y proliférer. Pour éviter de tomber malade, il est recommandé de les laver après chaque utilisation à l’aide d’un goupillon adapté.

Les plus prudents privilégieront donc les pailles en acier inoxydable et en verre ou boiront… directement au verre (en verre ou en acier inoxydable). Il a quand même été conçu pour ça.