Agnès Buzyn veut une nouvelle fois mettre les choses au clair sur son rôle au moment du début de la crise du Covid-19. L’ancienne ministre de la Santé Agnès, en poste au tout début de la pandémie de coronavirus en 2020, va pour cela publier le journal qu’elle a tenu à l’époque, ont annoncé lundi les éditions Flammarion.

Journal, janvier-juin 2020 (496 pages) doit paraître le 27 septembre, a indiqué son éditeur. « Ce récit intime et précis offre un éclairage inédit sur cette crise sans précédent qui a bouleversé des millions de Français. Il permettra aux lecteurs de plonger dans les défis, les décisions difficiles et les événements marquants qui ont façonné cette période », explique Flammarion dans la présentation de l’ouvrage.

Une démission au moment de l’explosion de la pandémie

L’autrice a été ministre de la Santé depuis le début du premier quinquennat d’Emmanuel Macron, en mai 2017, jusqu’à sa démission en pleine explosion de la pandémie, le 16 février 2020, quand elle est désignée comme candidate de la majorité présidentielle à la Mairie de Paris.

La Cour de justice de la République l’a mise en examen en septembre 2021, en raison de sa gestion de la pandémie. Puis la Cour de cassation a annulé cette décision en janvier 2023, pour en faire un témoin assisté dans une enquête sur une « abstention volontaire de combattre un sinistre ».

Agnès Buzyn, médecin, a toujours clamé qu’elle avait pris très tôt la mesure de la gravité du coronavirus détecté à Wuhan en Chine en décembre 2019, et qu’il ne peut rien lui être reproché par la Justice. « Je veux révéler des instants de notre histoire commune, l’envers du décor, les pièces manquantes du puzzle, celles détenues par la responsable politique que j’étais. J’espère que ce journal pourra éclairer le récit national, avec ses succès et ses échecs, et aider à un retour d’expérience collectif », dit-elle, citée par son éditeur.