L’heure est aux économies. Pour tenter de maîtriser les dépenses de la Sécurité sociale, l’exécutif songe à doubler le montant des franchises médicales. Depuis 2008, année de son instauration, cette somme, déduite des remboursements de l’assurance maladie sur les médicaments, était de 50 centimes d’euros (2 euros pour un transport sanitaire), dans la limite d’un plafond de 50 euros annuels par personne.

Pourquoi le gouvernement veut-il faire passer cette franchise à 1 euro ? Avec quelles conséquences ? L’exécutif dispose-t-il d'autres leviers pour faire des économies plus significatives ? Pour 20 Minutes, Frédéric Bizard, professeur d’économie à l’ESCP et président de l’institut santé, livre son analyse sur réforme qu’il juge « très fragile politiquement ».

Pourquoi le gouvernement veut doubler le montant des franchises médicales ?

Le but affiché par l’exécutif : « faire des économies » pour « garantir le financement de la Sécurité sociale », a indiqué ce vendredi le ministre des Comptes publics Thomas Cazenave. Comme le rappelle France 3, le remboursement des médicaments a coûté 26 milliards d’euros à la Sécurité sociale en 2022, et les dépenses sont en hausse de plus de 7 % au premier semestre 2023. En haussant le montant de la franchise à 1 euro, Bercy espère récupérer entre 500 et millions d’euros, comme l’a exposé Le Monde.

« Sur un plan budgétaire, c’est redoutablement efficace, note notre spécialiste. C’est une mesure pas indolore mais invisible pour les assurés. Ce n’est pas une dépense pour l’assuré, c’est un moindre remboursement. Mais Bercy essaie d’habiller ça comme une mesure de santé publique. Plutôt que de restructurer le financement en le rendant plus clair, on le complexifie. C’est discutable sur le plan sanitaire et social. »

Pour parvenir à ses fins, le gouvernement pourrait aussi jouer sur le plafond (50 €) en décidant de le réhausser. « Soit on augmente la franchise et pas le plafond, soit on augmente les deux », a confié au Parisien une source proche du dossier.

Quelles conséquences entraînerait une hausse des franchises ?

« Depuis 2017, on a augmenté l’accès à la santé, aux lunettes, aux prothèses audio, aux soins dentaires, on continue à financer une santé accessible à tous, mais on doit aussi, en responsabilité, trouver parfois de nouvelles sources de financement pour garantir notre modèle », a exposé Thomas Cazenave.

Le risque, c’est qu’une telle initiative repose sur les épaules de la classe moyenne. « Les seules personnes qui atteignent le plafond sont celles qui souffrent d’affection longue durée, par exemple des maladies neurodégénératives de type Alzheimer, qui ont souvent plus de 65 ans. Dans cette cible-là, les plus touchés seront ceux qui feront partie de la classe moyenne de base. De ce point de vue, la mesure est antisociale », tranche notre expert.

Ségur travaille à un « système de responsabilisation qui ne pénalise pas les patients en affection longue durée », a soufflé l’entourage du ministre de la Santé Aurélien Rousseau au Monde. Pour rappel, en France, 11 millions d’assurés bénéficient du statut d’affection longue durée, selon l’Assurance Maladie.

Quels sont les autres leviers pour réaliser des économies plus significatives ?

Le gouvernement ne s’interdit pas de toucher à la participation forfaitaire chez le médecin, ou à inclure dans les franchises médicales des produits qui ne sont pas concernés. Selon Frédéric Bizard, pour que l’Etat puisse faire baisser la note, il faut s’attaquer à des « réformes structurelles ». « Si l’on passe d’un système à deux financeurs (assurance maladie + complémentaire santé) à un seul financeur, on pourrait réduire significativement la dépense administrative et améliorer la lisibilité », préconise l’économiste.

Autre levier : dérembourser les médicaments à service médical faible (remboursé à 15 %) ou modéré (30 %). « Il y aurait des économies substantielles à chercher, et libre aux contrats d’assurances privés de décider de les rembourser », livre le spécialiste. Le gouvernement présentera son projet de loi de financement de la Sécurité sociale à la rentrée, et pourra, en cas d’absence de majorité, utiliser le 49-3.