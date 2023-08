Il va encore faire très chaud. Un nouveau record de chaleur a été battu mardi, journée la plus chaude jamais enregistrée dans le pays après un 15 août, annonce Météo-France, alors que le pic de la vague de chaleur est attendu pour mercredi ou jeudi. Ce mercredi, pas moins de dix-neuf départements de la moitié sud de la France sont placés en vigilance rouge canicule, avec des pics de températures attendus à 42 °C. Ain, Loire, Isère, Lozère, Gard, Vaucluse, Hérault, Aveyron, Tarn, Tarn-et-Garonne, Aude, Lot, Lot-et-Garonne, Haute-Garonne et Gers passent ainsi au plus haut degré d’alerte, a détaillé Météo-France, rejoignant le Rhône, l’Ardèche, la Drôme et la Haute-Loire, en vigilance rouge depuis mardi. Dans le même temps, trente-sept autres départements sont placés en vigilance orange canicule.

🔴 19 départements en Rouge

🔶 37 départements en Orange et l'Andorre pic.twitter.com/WnTDvxZy9g — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) August 22, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Et entre des journées de chaleur torride et des nuits où le thermomètre descend à peine, l’organisme est mis à rude épreuve, en particulier celui des personnes les plus sensibles aux fortes chaleurs. Déshydratation, coups de chaleur, œdème et autres rougeurs cutanées peuvent les affecter.

Fortes chaleurs et œdème

Parmi les désagréments causés par la chaleur, un gonflement des jambes et des pieds peut être observé. « Il m’arrive de temps à autre d’avoir les jambes lourdes quand je marche beaucoup et qu’il fait un peu chaud, confie Anne, la trentaine. Mais cet été, durant mes vacances à Rome où il faisait 40 degrés et où je marchais entre 10 et 15 km par jour pour découvrir la ville, la chaleur était telle que j’ai fait de l’œdème : mes pieds et mes chevilles étaient très gonflés, boursouflés même, au point que je n’avais plus de chevilles ! Non seulement c’était moche, mais c’était surtout très inconfortable, confie la jeune femme. Je me sentais à l’étroit dans mes chaussures et en fin de journée je traînais des pieds ».

« Le gonflement des jambes et/ou plus rarement des avant-bras est dû à un œdème. Il est lié à la vasodilatation (augmentation du diamètre des vaisseaux sanguins) qui se produit par temps chaud, pour refroidir le corps, explique l’Assurance maladie. Cette affection survient en général chez des personnes âgées et chez les personnes présentant une insuffisance veineuse chronique telle que varices ou sensation de jambes lourdes ». Il touche « principalement les patients ayant des altérations vasculaires liées à l’hypertension, au diabète ou aux atteintes vasculaires périphériques », complète le ministère de la Santé.

Pour retrouver un peu de confort lors de ses vacances caniculaires, « je terminais chaque douche par un jet d’eau bien froide sur les pieds, les chevilles et les jambes, ce qui me faisait du bien, mais pas de quoi les faire dégonfler miraculeusement, raconte Anne. Et le soir, en m’allongeant, je surélevais légèrement mes jambes pour stimuler un peu la circulation sanguine ». De bons réflexes adoptés par la jeune femme. « Il est préférable de surélever les jambes et placer le patient dans un environnement frais », confirme le ministère de la Santé, qui au passage déconseille les diurétiques, qui « ne sont pas indiqués et augmentent le risque de déshydratation ».

Coups de soleil et réactions cutanées à la chaleur

Et si l’on expose sa peau au soleil durant les heures les plus chaudes de la journée, « on prend le risque d’attraper des coups de soleil, ce qui expose à court terme à un des sensations douloureuses et un risque de brûlure, avertit le Dr Andreas Werner, pédiatre et président de l’Association française de pédiatrie ambulatoire (AFPA). Mais à long terme, cela multiplie les risques de mélanome et cancers de la peau dus à l’exposition au soleil, insiste-t-il. Nous disposons chacun d’un certain capital de réparation cutanée qui nous protège des cancers de la peau, mais ce capital est limité. Et c’est dangereux surtout chez tout petits ».

Autre risque : « développer une lucite, c’est une sorte d’allergie solaire qui se manifeste par de tout petits boutons, des rougeurs et une sensation de brûlure, poursuit le pédiatre. On la développe plutôt en début de saison puis elle s’atténue, mais on peut l’avoir à tout âge, c’est un signe de mauvaise adaptation aux chaleurs ». Et pour prévenir ces réactions cutanées, « la meilleure prévention est de ne pas s’exposer au soleil aux heures les plus chaudes, insiste le Dr Werner. Un conseil valable à tout âge, mais en particulier pour les tout-petits ».

Déshydratation et coup de chaleur

Avec un thermomètre qui dépasse par endroits les 40 degrés à l’ombre ce mercredi, mettre le nez dehors expose également aux risques de déshydratation et de coup de chaleur à vitesse grand V. « Des risques qui menacent à tout âge, mais auxquels sont particulièrement sensibles les plus jeunes, souligne le Dr Werner. Chez eux, les signes d’un coup de chaleur, ce sont des troubles du comportement, avec des enfants qui ne font que pleurer, qui deviennent léthargiques, qui ont les muqueuses et la peau sèches, ont une soif intense et une diminution des urines. Mais ce stade est déjà relativement avancé, le plus important est donc la prévention, insiste-t-il. Ainsi, un bébé ou un petit enfant ne doit pas sortir au soleil après 10-11 heures et avant 17 heures, quand la chaleur est la plus forte. On reste à l’intérieur, à l’ombre, au frais, et on évite toute activité physique intense, parce que lorsqu’on amène ses enfants jouer à une aire de jeux par exemple, ils vont courir, se dépenser et arriver très vite à la déshydratation. Il faut toujours garder en mémoire que les enfants ne sont pas raisonnables ».

Or, « la vulnérabilité des tout-petits à la chaleur est due à leurs besoins et apports hydriques journaliers, explique le pédiatre. Proportionnellement à son poids, un bébé boit beaucoup plus qu’un adulte, jusqu’à 10 à 15 % de leur poids. Donc s’il y a à cause des températures extrêmes un roulement plus important dans les apports et les pertes en eau dans la journée, le risque de déshydratation est plus élevé chez les jeunes enfants, et particulièrement pour les bébés ».

Veiller à ce que les plus fragiles boivent suffisamment

Pour prévenir déshydratation et coups de chaleur, il faut donc boire, et boire encore, que l’on soit petit ou grand. Mais « pour les bébés au biberon, il faut proposer très régulièrement de l’eau dans la journée, en plus des biberons de lait, prescrit le Dr Werner. Et pour les bébés au sein, il faut le proposer à volonté quand c’est possible, ce sera suffisant pour assurer leur hydratation. Pour les enfants, eau, fruits et crudités sont de mise. Mais il faut aussi veiller sur ses adolescents : même à 16-17 ans on n’est pas raisonnable, note le pédiatre. Les ados peuvent jouer des heures à la plage sans boire une seule goutte d’eau, donc il faut s’assurer qu’ils s’hydratent suffisamment ». Une vigilance évidemment de mise aussi pour les séniors qui, avec l’âge, perdent la sensation de soif. Boire très régulièrement un petit verre d’eau permet ainsi de les protéger de la déshydratation.

Des recommandations à appliquer tout au long de cette semaine caniculaire. Car pour retrouver un peu de fraîcheur, il faudra attendre la fin de semaine. Des orages sont attendus vendredi et devraient enfin s’accompagner d’une baisse des températures.