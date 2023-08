La Martinique tente actuellement de contrer la propagation de la dengue. Les autorités ont ainsi appelé mardi la population à se mobiliser pour lutter contre l’épidémie qui circule activement dans l’île.

« Il faut impérativement que chacun comprenne qu’il y a un travail de contrôle de son environnement pour supprimer (l)es gîtes larvaires », a déclaré Manuel Etienne, directeur du Centre de démoustication et de recherches entomologiques, lors d’une conférence de presse commune avec l’Agence Régionale de Santé, la préfecture et la Collectivité Territoriale de Martinique.

L’île en phase épidémique depuis le 17 août

Sans traitement spécifique, la lutte contre la dengue passe par celle contre le moustique Aedes Aegypti (espèce différente du moustique tigre présent dans l’Hexagone), vecteur de la maladie sur l’île. Eviter de laisser l’eau stagner, changer l’eau des vases pour empêcher la reproduction du moustique ou se protéger avec des vêtements longs et des répulsifs sont autant de bons gestes rappelés mardi par les autorités.

« L’objectif, c’est de faire en sorte qu’on ait le moins de malades possible parce qu’on est dans une période extrêmement humide », a déclaré Laurence Gola de Monchy, secrétaire générale de la préfecture de Martinique, alors que l’île a été placée en phase épidémique le 17 août. Sur les 34 communes de l’île, 27 sont touchées par l’arbovirose. Selon Santé Public France, la Martinique est actuellement touchée par le sérotype DENV2, l’un des quatre types de virus de la dengue.

« Depuis janvier 2023, on estime à plus de 3.000 le nombre de cas évocateurs de dengue », ont également indiqué les autorités sanitaires, « 690 cas ont été confirmés biologiquement, dont plus de la moitié ces quatre dernières semaines ».

« La dernière crise importante liée au DENV2 remonte à plus de 10 ans », a par ailleurs rappelé Laurence Gola de Monchy, précisant que « les jeunes publics qui sont nés après 2013-2014 ne sont absolument pas immunisés contre cette souche virale ». La précédente épidémie de dengue en Martinique s’était par contre étendue de 2019 à 2021. Plus de 33.000 cas et 17 décès avaient été comptabilisés durant cette période.

Une forme hémorragique dans 1 % des cas

La dengue se caractérise par une forte fièvre (40 °C), des céphalées intenses, des douleurs rétro-orbitaire, des douleurs musculaires et articulaires, des nausées et des vomissements, selon l’Organisation Mondiale de la Santé. La forme hémorragique de la maladie représente « environ 1 % des cas de dengue dans le monde et est extrêmement sévère », précise Santé Publique France Antilles.