Vous êtes nombreux à en avoir fait l’expérience. Avec le ventre vide, l’alcool monte vite, trop vite. Si face à ce constat, certains décident de prendre un bon repas complet avant de sortir jusqu’au bout de la nuit, d’autres vont faire le choix inverse. Sauter le repas du soir voire se priver de manger toute la journée et/ou faire du sport en excès pour pouvoir boire des quantités importantes d'alcool le soir sans prendre de poids. Telle est la définition de « l'alcoolorexie ». Une pratique notamment répandue chez les jeunes femmes, incitées à s’amuser tout en gardant la ligne. S’il vous arrive d’avoir recours à ce type de pratique, vous pouvez remplir le formulaire ci-dessous. Votre témoignage nous intéressent pour la rédaction d’un article.

Vous arrive-t-il de vous priver de manger avant de sortir pour pouvoir boire davantage sans prendre de poids ? Si oui, que faites-vous exactement (jeûne, sport…) ? Depuis quand avez-vous recours à ce type de pratique et comment l’expliquez-vous ? A quelle fréquence y avez-vous recours et quelle quantité d’alcool buvez-vous lors de ces soirées ? Comment cela a-t-il commencé ? Avez-vous déjà eu des remarques face à votre comportement ? Comment vous sentez-vous physiquement et psychologiquement ? Cette pratique vous a-t-elle déjà mis dans une situation à risque ?