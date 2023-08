Le Covid-19 circule toujours. Le virus fait même un retour marquant ces dernières semaines avec l’apparition du sous-variant Eris désormais majoritaire. Pour la semaine du 31 juillet au 6 août, Santé publique France fait état d’une augmentation de 24,6 % du nombre de passages aux urgences pour symptômes évocateurs de Covid-19, soit 216 passages supplémentaires par rapport à la semaine précédente.

Même si l’institution parle de « niveaux très faibles » et rappelle que « la proportion d’hospitalisations après passages reste stable », elle ajoute que « la situation actuelle nécessite de rester vigilant. » Face à cette augmentation des contaminations, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a appelé, le 9 août, tous les pays à « intensifier les efforts pour accroître la couverture vaccinale » pour les personnes à risque. Qu’en est-il en France ? 20 Minutes fait le point sur la campagne 2023-2024 qui devrait voir le jour dans deux mois.

Pour quand ?

Dans un avis du 23 février dernier, la Haute Autorité de santé (HAS) recommandait déjà d’organiser pour l’automne une campagne de vaccination contre le Covid-19, couplée à celle contre la grippe, pour les personnes à risque de forme grave. Le tout en l’absence de reprise épidémique. Reprise qui n’est donc pas constatée pour l’instant. Cette campagne de vaccination débutera le 6 septembre à Mayotte et le 17 octobre en métropole, en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, selon un bulletin officiel du ministère de la Santé publié le 19 juillet dernier.

Pour qui ?

Les deux institutions recommandent la double vaccination à toutes les personnes à risques. A savoir les personnes immunodéprimées et celles présentant des comorbidités tels que des maladies chroniques, une obésité ou un diabète, et ce, dès l’âge de 6 mois. Les femmes enceintes, les personnes âgées de plus de 65 ans, celles atteintes de troubles psychiatriques, de démence ou de trisomie 21 sont également concernées, a fait savoir le ministère.

La direction générale de la Santé (DGS) recommande également la vaccination « aux personnes de leur entourage ou en contact régulier avec elles ». Bien que l’obligation vaccinale des professionnels médicaux et paramédicaux ait été suspendue par décret le 13 mai 2023, la DGS recommande la vaccination aux « professionnels en contact étroit et prolongé avec des personnes à risque, incluant les professionnels des secteurs sanitaire et médico-social », « en particulier pour les professions en contacts réguliers avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables. »

La vaccination contre le coronavirus, qui reste gratuite, est également ouverte à toute personne qui le souhaite, à condition de bien respecter le délai de six mois après la dernière infection ou injection.

Par qui ?

Les compétences des pharmaciens, infirmiers et laborantins en matière de vaccination ont été étendues par deux décrets parus le 9 août dernier au Journal officiel. Ces trois professions pourront désormais prescrire et administrer toutes les injections du calendrier vaccinal pour les personnes âgées de plus de 11 ans. Pour bénéficier de cet élargissement de leur domaine de compétence, les pharmaciens devront suivre une formation théorique obligatoire d’au moins dix heures. Les sages-femmes sont également, pour la première fois, bénéficiaires de ces nouvelles mesures.

La DGS rappelle également que les préparateurs en pharmacie et les étudiants de deuxième cycle et de troisième cycle court de pharmacie peuvent désormais, sous certaines conditions, en plus de l’administration des vaccins contre le Covid-19, administrer les vaccins contre la grippe en pharmacie d’officine.

Pour quoi ?

La HAS préconise l’utilisation « des vaccins à ARN messager bivalents adaptés à Omicron », comme ceux de Pfizer ou de Moderna, pour les personnes de plus de 30 ans. Eris étant désormais majoritaire, les laboratoires Pfizer et Moderna, ainsi que Novavax travaillent actuellement sur un nouveau vaccin capable de cibler ce nouveau variant. Selon l’agence Reuters, il devrait être distribué à partir de la fin du mois de septembre.