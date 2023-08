En plein dôme de chaleur, les eaux fraîches de la rivière Tarn sont bien tentantes. Mais la préfecture du département appelle à la vigilance ce mercredi après la découverte de « cyanobactéries benthiques », « en dehors des lieux de baignade déclarés ». Les prélèvements ont été effectués par le Syndicat mixte du Bassin Tarn Aval à la suite du signalement de l’intoxication d’un chien.

Ces cyanobactéries forment des « films » de couleur verte, brune foncée ou noire à la surface des cailloux, qui peuvent se détacher et s’accumuler, formant ce qui ressemble à des amas d’algues sur les bords. « Dans certains cas, elles peuvent libérer des toxines présentant un risque pour la santé des humains ou des animaux » qui, soit les ingèrent, soit sont « en contact direct », précise la préfecture. Elle souligne aussi qu’aucune intoxication humaine létale n’a été enregistrée à ce jour en France.

Pas de ricochet, ni de friture

Les pouvoirs publics appellent toutefois l’ensemble des baigneurs ou pratiquants d’activités nautiques (aviron, canoë, paddle, etc.) à faire preuve de « vigilance (…) sur tous les sites déclarés ou non » situés sur le cours du Tarn. Ils recommandent notamment d’empêcher les enfants de jouer sur les berges avec des cailloux, de garder les chiens en laisse et de consulter son médecin traitant en cas d’apparition de signes cliniques suspects (gastro-entérite, conjonctivite, vertige, étourdissement) après une baignade.

Il est aussi conseillé de ne pas consommer de friture des petits poissons entiers pêchés dans le Tarn.