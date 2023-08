Visés par une campagne de contrôles de l’Assurance maladie pour avoir prescrit « trop » d’arrêts de travail, plusieurs médecins généralistes s’insurgent contre des « procédures injustes, purement statistiques ». Ils estiment que leurs difficiles conditions d’exercice et les délais d’accès aux soins ne sont pas pris en compte.

20 Minutes fait le point sur la situation alors que, selon nos confères de France Info, l’Assurance maladie a contacté cet été « 5.000 médecins identifiés comme d’importants prescripteurs d’arrêts de travail, afin de lever le voile sur d’éventuels abus ».

C’est quoi ces contrôles de l’Assurance maladie ?

Les médecins trop généreux, qui délivrent des arrêts maladie de manière « atypique », sont particulièrement ciblés. Depuis le mois de juin, ces médecins sont convoqués pour s’expliquer, et peuvent se voir imposer de baisser leurs prescriptions. Des entretiens, avec des praticiens conseils, seront proposés aux 10 % de médecins qui se situent dans la tranche juste au-dessus des 1,5 % les plus prescripteurs.

Les médecins concernés reçoivent « un appel de l’Assurance maladie », parfois présenté « comme un échange confraternel ». Puis un recommandé « anxiogène », selon eux, suggérant une « mise sous objectifs » (MSO) chiffrés, pour réduire le volume d’arrêts maladie prescrits sous peine d’amende, racontent les six médecins interrogés par l’AFP, préférant rester anonymes. L’Assurance maladie reproche à ces praticiens d’avoir prescrit deux à quatre fois plus d’indemnités journalières (IJ) que la moyenne régionale dans des « communes semblables ». Plus d’un millier de médecins sont visés par la même procédure cet été, selon la Sécu, ils seraient 5.000 selon France Info.

Pourquoi les arrêts de travail sont-ils dans le viseur de Bercy ?

En 2022, 8,8 millions d’arrêts de travail ont été prescrits en France. Les dépenses d’indemnités journalières ont atteint 13,5 milliards d’euros (hors maternité) cette année-là, soit une hausse moyenne annuelle de 3,8 % depuis 2010 [plus de 40 % en dix ans].

« Il y a des gens qui (en) abusent », a estimé le ministre de l’Economie Bruno Le Maire en juin, appelant à « responsabiliser » patients, employeurs et médecins. Les arrêts maladies, « c’est comme les antibiotiques, ce n’est pas systématique », expliquait, quant à elle, la députée Renaissance Stéphanie Rist, mercredi sur France Info. « Quand on a besoin de repos, ce sont les congés ou les RTT, mais pas l’arrêt maladie », avançait encore la médecin rhumatologue. Une rapporteure générale de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale qui plaide pour que le « débat ne porte pas que sur la minorité d’arrêts de complaisance ».

Pourquoi l’absentéisme au travail augmente-t-il en France ?

Les professionnels pointent eux des statistiques « déconnectées du terrain ». « J’ai la malchance d’exercer près de grandes entreprises. Ma patientèle souffre de troubles musculosquelettiques, de tendinites à répétition. Ces gens travaillent à la chaîne, dans l’agroalimentaire, ils n’ont pas de solution ». « Qui les arrête ? Toujours moi », illustre le docteur B., quadragénaire installée en Bretagne.

Quelles sont les réactions ?

« Les médecins peuvent et doivent » refuser la mise sous objectifs, martèlent les syndicalistes, dont Marcel Garrigou-Grandchamp, responsable de la cellule juridique de la FMF (Fédération des médecins de France). L’Assurance maladie peut alors imposer une autre procédure, consistant à « faire valider un par un chaque arrêt aux médecins-conseils de la Sécu ». « Ingérable » à grande échelle, assure le syndicaliste. La FMF accompagne parfois des médecins en justice. « On gagne » car « aucune patientèle n’est vraiment comparable » avec la moyenne.

En juin, alors que l’Assurance maladie lançant sa chasse aux arrêts maladie de complaisance, le président de la branche « généralistes » de la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) assurait que « mettre cette pression sur les médecins traitants » était « scandaleux ». « C’est de la maltraitance vis-à-vis des médecins de famille », lançait alors Luc Duquesnel à l’AFP.

« Ça m’a profondément affectée », s’émeut encore le docteur B., quadragénaire installée en Bretagne. « Je me sens infantilisée, désignée comme la mauvaise élève, qui fait mal son travail », alors que « j’exerce depuis quinze ans, avec passion ». « On m’a demandé de réduire de 15-20 %. C'est impossible. La personne au genou flingué, ce n’est pas entendable de lui dire : ''désolé, on est le 20 du mois, j’ai atteint mon taux d’IJ, retournez bosser'', s’émeut-il. Maintenant, dès que j’arrête un patient, j’ai l’impression d’avoir la corde au cou, et de continuer à serrer ». Une consœur de banlieue parisienne pointe aussi la désertification médicale.

« Avoir rendez-vous pour un scanner, une IRM, une opération, ça prend des mois », pendant lesquels « tout retombe sur le généraliste », témoigne-t-elle. « La Sécu me dit ''c’est au psychiatre d’arrêter pour dépression''. Mais mes patients n’en trouvent pas, ou ne peuvent pas les payer ! ». « Usée par trois ans de Covid-19, je travaille 80/90 heures par semaine. Etre ainsi accusée, surveillée, ça fait mal », s’étrangle-t-elle encore.

Quelles sont les pistes envisagées ?

Sur France Info, Stéphanie Rist a dit vouloir travailler du côté des « professionnels de santé, des citoyens et des chefs d’entreprise », les arrêts de travail étant « souvent liés à des troubles musculosquelettiques ». La rhumatologue plaide alors pour « plus de prévention et d’aménagement des conditions de travail ».

Alors qu’à l’automne, l’Assemblée nationale se penchera sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, la députée évoque également plusieurs propositions concernant les « arrêts courts, le nombre de jours de carence, le renouvellement des arrêts maladie » et « l’autodéclaration pendant les épidémies, pendant deux jours ».